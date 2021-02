Após vitória de Enzo e top-5 de Pietro, irmãos Fittipaldi são confirmados em 2ª etapa da F1 Virtual

A F1 Virtual teve dois pilotos brasileiros em destaque no último final de semana com Enzo e Pietro Fittipaldi, que disputaram a etapa de abertura do campeonato com a equipe Haas. Os irmãos, inclusive, agora estão confirmados novamente como dupla para a segunda etapa e correrão neste final de semana em Silverstone para defender a liderança, que veio após vitória de Enzo e top-5 de Pietro no GP Virtual da Áustria.

“Foi uma etapa muito boa que tivemos na abertura do campeonato. Pude ultrapassar muitos carros e ainda protagonizar uma disputa muito legal com o Arthur Leclerc. Fico feliz de ter conseguido o melhor resultado possível e vamos em busca novamente de uma vitória na F1 Virtual”, diz Enzo, que triunfou após largar da décima colocação, enquanto Pietro partiu da 17ª colocação e terminou em quinto.

Integrante do Ferrari Driver Academy, Enzo conquistou o título da F4 Italiana em 2018, foi vice-campeão na F3 Regional Europeia em 2019 e também teve uma temporada de destaque no ano passado, na FIA F3, com a HWA Racelab. A etapa de abertura da F1 Virtual, inclusive, teve transmissão ao vivo no Fittipaldi Brothers, canal dos irmãos na Twitch, com patrocínio de Claro e Baterias Moura.

Quarto Fittipaldi a disputar corridas na Fórmula 1, quando substituiu Romain Grosjean em duas provas no ano passado, Pietro valorizou a experiência que os irmãos conseguiram adquirir no game da F1.

“A gente está sempre fazendo transmissões na Twitch correndo no F1 2020 e o ano passado foi de muito aprendizado para nós nesse mundo virtual das corridas. É algo que está crescendo bastante e vamos até lançar o nosso próprio torneio virtual, o Fittipaldi Brothers Racing Series by Apoka. Vamos em busca de mais bons resultados neste final de semana e tentar sair de novo com a liderança da F1 Virtual”, diz Pietro.

Com a volta do atual campeão George Russell, a F1 Virtual disputará sua segunda corrida em 7 de fevereiro em Silverstone, na Inglaterra, a partir das 15h30 (horário de Brasília). A lendária pista de Interlagos, em São Paulo, fechará o calendário no dia 14 de fevereiro. Além da transmissão ao vivo das etapas no canal Fittipaldi Brothers na Twitch, a F1 transmitirá todas as etapas ao vivo em seus canais oficiais no YouTube, Twitch e Facebook.

Confira a classificação por equipes da F1 Virtual após a etapa de abertura:

1 – Haas F1 Team – 35 pontos

2 – Ferrari Driver Academy eSports Team – 23

3 – Mercedes – 22

4 – Red Bull – 12

5 – Alpine F1 Team (antiga Renault) – 6

6 – AlphaTauri – 2

7 – Alfa Romeo – 2

8 – Williams – 0

9 – McLaren – 0







