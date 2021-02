Lucas Moraes aprova novidades do Sertões 2021 e fala sobre desafios na temporada

Na noite da última terça-feira (02), o Sertões confirmou diversas novidades para a 29ª edição do maior rally das Américas, que em 2021 será disputado entre os dias 13 e 22 de agosto – a largada será no Rio Grande do Norte e a prova terá dez dias de duração. Campeão da categoria T1 FIA Brasil em 2020 e campeão geral nos carros em 2019, Lucas Moraes mostrou-se empolgado com um Sertões sendo disputado inteiramente no Nordeste.

“Serão 5000 km em um trajeto muito legal, já que a prova será disputada 100% em terras nordestinas. Gostei bastante das novidades divulgadas pela Dunas (organizadora do Sertões) e tenho certeza de que teremos uma prova muito bacana, como sempre. Estarei mais uma vez ao lado do navegador Kaique Bentivoglio e vamos levantar muita poeira novamente, quem sabe com um novo título”, diz Lucas, que tem apoio de Olivia e Motul.

O Sertões Series, campeonato completo de provas de rally organizado pela Dunas, também teve seu calendário divulgado. Há a previsão de três etapas em 2021: Rally de São Paulo, Rally de Baja Jalapão e Series Caminhos da Neve. Além disso, o Sertões manterá um formato de bolha para 2021, com controle de acesso rigoroso e protocolos de saúde rígidos.

O primeiro desafio de Lucas na temporada 2021, no entanto, será no Campeonato Brasileiro de Rally Baja, que terá sua primeira etapa do ano em Barretos (São Paulo), nos dias 5, 6 e 7 de março. Vencedor do Sertões em 2019 nos carros, Lucas terá Youssef Haddad – campeão 2 vezes como navegador e 3 como engenheiro do carro – como navegador na etapa de Barretos.

“O Youssef é um dos melhores navegadores que temos no nosso país, não à toa ele venceu tantas vezes no Sertões. Estou muito ansioso pelo início da temporada e quero muito voltar a acelerar novamente. Estamos acertando os últimos detalhes e vamos trabalhar bastante para manter uma boa preparação neste próximo mês”, diz Lucas, que é o campeão mais jovem da história do Sertões nos carros.

Confira o calendário completo do Sertões para 2021:

13 a 15/05 – Rally de São Paulo

16 a 19/06 – Series Baja Jalapão

13 a 22/08 – Sertões 2021

03 a 06/11 – Series Caminhos da Neve







