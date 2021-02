Copa São Paulo de Kart: Equipe Concept Light/No Fire homenageia Ayrton Senna no KGV

//







Mastermidia





(Divulgação)

A Copa São Paulo de Kart terá início nesta sexta-feira (05/02) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), com a presença de mais de uma centena de participantes em nove categorias, a partir das 8h10. O ponto alto e encerramento da programação será a disputa com 1h20 de duração da categoria Pro 500, que reúne os mesmos karts carenados que participam da tradicional 500 Milhas, em dezembro, encerrando a temporada do esporte a motor.

Toda abertura de campeonato reúne várias estreias e novidades. E a primeira etapa da categoria Pro 500 marcará a estreia da equipe Concept Light/No Fire na classe Light, com a dupla Alberto Otazú (No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Bianchi Automóveis/ Cardoso Funilaria e Pintura/Speed Truck /Rolley Ball) e Nelson Reple, utilizando o novo chassi Concept Kart.

E a dupla da Concept Light/No Fire chega fazendo uma homenagem à Ayrton Senna, que iniciou a sua carreira no kartismo paulista utilizando o numeral 42, e depois de sucesso na Europa, passou para as categorias profissionais do automobilismo até ser imortalizado como um dos maiores campeões da Fórmula 1.

“Como fomos um dos últimos a fazer inscrição, e os dois números que inicialmente tínhamos escolhido já estavam ocupados, o Nelson (Reple) sugeriu o numeral 42. Agora vamos honrar o número utilizado pelo Senna sendo extremamente combativos”, explicou Alberto Otazú. “Como o nosso Concept ficou pronto momentos antes do início do treino na quarta-feira (03/02), não podemos prometer resultado, pois ainda precisamos fazer ajustes finos no equipamento, que apesar de novo já se mostrou competitivo. Podemos nos comprometer a trabalhar bastante nos boxes, e lutar muito na pista”, completa Nelson Reple.

A Pro 500 tem um treino livre nesta quinta-feira, das 16h40 às 18h, e depois volta ao circuito do Kartódromo Granja Viana na sexta-feira (05/2), para a tomada de tempos em dois grupos, às 10h55 e 11h05. A prova de 100 minutos terá largada as 13h10, fechando a programação da etapa. A programação completa pode ser visualizada no site www.kartodromogranjaviana.com.br

Confira o calendário da Copa São Paulo de Kart Granja Viana:

1ª etapa – 05/02

2ª etapa – 06/03

3ª etapa – 17/04

4ª etapa – 22/05

5ª etapa – 19/06

6ª etapa – 14/08

7ª etapa – 18/09

8ª etapa – 20/11

A equipe Concept Light/No Fire tem o apoio de Concept Kart/No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Bianchi Automóveis/Speed Truck/Cardoso Funilaria e Pintura/Rolley Ball.

Acompanhe www.facebook.com/albertocesar.otazu

Curta www.facebook.com/associacaocruzverde

Curta www.facebook.com/DirecaoParaAVida

Visite www.nofire.com.br

Visite www.rolleyball.com.br

Visite www.speedguincho.com.br

Visite www.imab.com.br







Alberto Otazú (Stock e Challenge) e Alexandre Porche (Light) comemoraram título







Alberto Otazú (Stock e Challenge) e Alexandre Porche e Thiago Meirelles (Light) lideram o campeonato







Cerca de 200 pilotos em apenas quatro etapas atestam o sucesso







Alberto Otazú (Stock), Luiz Gouvêa (Light) e Geison Granelli (Challenge) vencem etapa. Alberto Otazú (Stock e Challenge) e Alexandre Porche (Light) lideram o campeonato

Imagem WEB

Imagem ALTA