Maior campeonato regional do kartismo nacional começa nesta 6ª feira: vem aí a Copa SP de Kart 2021

//

A primeira etapa da temporada 2021 da Copa São Paulo de Kart será realizada nesta sexta-feira (05) em Cotia, na Grande São Paulo. O Kartódromo Granja Viana receberá mais uma vez o maior torneio regional de kartismo, que promete mais um ano de disputas intensas na pista em dez categorias diferentes.

Em um dos primeiros campeonatos regionais de kart a serem disputados no ano, as atividades de pista no KGV terão início na manhã desta sexta-feira (05), a partir das 8h10 (horários de Brasília). Os protocolos de saúde recomendados continuarão sendo seguidos pela organização da Copa SP, assim como é feito desde o ano passado nas competições realizadas no KGV.

As tomadas de tempo terão início com a categoria KZ2 na pista (8h10), seguida da Rotax Max/Max Masters (8h20), Rotax Junior Max (8h30), Rotax DD2/DD2 Masters (8h40) e Rotax Micro Max/Mini Max (8h50).

Duas provas serão disputadas na etapa de abertura da Copa SP em cada categoria: KZ2 (9h e 11h15), Rotax Max e Rotax Max Masters (9h20 e 11h35), Rotax Junior Max (9h45 e 12h), Rotax DD2 e Rotax DD2 Masters (10h10 e 12h25), Rotax Micro Max e Rotax Mini Max (10h35 e 12h50).

No intervalo entre a primeira e a segunda prova destas categorias, no entanto, os karts carenados da Pró-500 realizarão sua tomada de tempos em dois grupos (G1 e G2), às 10h55 e 11h05, respectivamente.

Além disso, a prova única de 1h20 de duração da Pró-500 fechará a etapa a partir das 13h10. A programação completa desta sexta-feira pode ser conferida no site oficial do Kartódromo Granja Viana.







