Vitória brasileira na F1: Enzo Fittipaldi vence GP da Áustria Virtual com a Haas

O Brasil voltou a vencer um evento oficial da F1: Enzo Fittipaldi ganhou a primeira etapa de 2021 do F1 Esports, ao receber a bandeirada em primeiro no Virtual Austrian Grand Prix. O jovem talento brasileiro correu com a equipe Haas, ao lado de seu irmão Pietro, que voltou a colocar o Brasil no grid das competições reais da pista os dois últimos GPs de 2020.

O GP da Áustria virtual disputado neste domingo teve Enzo largando em décimo e Pietro, em 17. As posições de largada foram definidas nas provas com pilotos de e-sports realizada uma hora antes. Enzo passou nove pilotos, incluindo a dupla da Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc e Marcos Armstrong, que competiram pela equipe italiana. Pietro também fez corrida de destaque ao chegar em quinto lugar, fazendo com que a Haas tivesse dois carros no top-5.

O evento foi transmitido pelo Youtube no canal da própria F1 e contou com mais de 50 mil pessoas assistindo simultaneamente na rede. Os irmãos Fittipaldi também transmitiram a corrida através do canal Fittipaldi Brothers na Twitch, contando com mais de 11 mil pessoas acompanhando os pilotos brasileiros em tempo real. A transmissão, que teve patrocínio de Claro e Baterias Moura, bateu recorde desde o lançamento do canal, no ano passado.

“Nossa estratégia foi muito boa. Tivemos o melhor ritmo da corrida. E, mesmo largando bem atrás, conseguimos ter um ótimo resultado. Minha batalha com o Leclerc foi muito boa, foi disputada até o final. Agradeço demais a Haas e F1 pela oportunidade e pelo apoio de todos os fãs”, diz Enzo, citando a tribo “Fittiforce” após a sua primeira vitória no campeonato.

Integrante do Ferrari Driver Academy, Enzo conquistou o título da F4 Italiana em 2018, foi vice-campeão na F3 Regional Europeia em 2019 e teve uma temporada de destaque no ano passado, na FIA F3, com a HWA Racelab.

Após esta primeira etapa na Áustria neste domingo, a F1 Virtual disputará a segunda corrida em 7 de fevereiro em Silverstone, na Inglaterra. A lendária pista de Interlagos, em São Paulo, fechará o calendário no dia 14 de fevereiro. A F1 transmitirá todas as etapas ao vivo em seus canais oficiais no YouTube, Twitch e Facebook.







