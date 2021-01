TECNOLOGIA HÍBRIDA REVOLUCIONÁRIA E-TECH DA RENAULT É PREMIADA NA EDIÇÃO 2021 DO TROFÉU ARGUS

//

· Durante a edição 2021 do Troféu Argus, a tecnologia E-TECH híbrida e híbrida recarregável da Renault conquistou o Prêmio Especial do Júri

· Esta tecnologia modular é única no mercado de híbridos, graças a uma transmissão engenhosa, inspirada na Fórmula 1

· Em 2021, a tecnologia híbrida da Renault estará disponível em seis versões na Europa, nos modelos Clio, Captur, Arkana, Mégane Sedan e Mégane Estate

Todos os anos, o júri da revista Argus homenageia uma proeza esportiva, uma tecnologia, um carro conceito ou uma performance comercial. Na edição 2021, a tecnologia E-TECH híbrida e híbrida recarregável da Renault conquistou a unanimidade dos votos.

Desenvolvida e patenteada pela engenharia da Renault, a tecnologia híbrida E-TECH associa dois motores elétricos, um motor a gasolina e uma engenhosa transmissão inspirada na Fórmula 1, sem embreagem ou sincronizador. Este sistema único também é fruto do know-how da marca há mais de 10 anos em tecnologias de mobilidade elétrica.

A tecnologia híbrida da Renault permite dirigir por até 80% do tempo utilizando a bateria elétrica como fonte de energia em circuito urbano, reduzindo em até 40% o consumo com a motorização E-TECH Hybrid. Assim, ela permite rodar até 65 km utilizando a bateria elétrica na cidade (ciclo urbano WLTP) e aproveitar o prazer da condução elétrica por até 135 km/h com a motorização E-TECH Plug-in Hybrid.

Ao oferecer esta tecnologia híbrida modular nos principais modelos de sua gama de veículos na Europa, a Renault pretende democratizar a experiência elétrica e suas vantagens: partida do motor sistematicamente alimentada pela bateria elétrica, reatividade, regeneração da bateria na desaceleração e na frenagem, redução das emissões de CO 2 e ganhos no consumo. Lançadas em 2020, as motorizações híbridas E-TECH já equipam as versões híbridas do Clio, bem como do Captur e Mégane Estate nas versões híbridas recarregáveis. Assim, o Captur é o veículo “híbrido plug-in” mais acessível do segmento B-SUV na Europa. Em 2021, três novas versões chegarão para ampliar a gama de modelos da Renault em 2021, com o Arkana e o Captur na versão híbrida e o Mégane Sedan na versão híbrida recarregável (plug-in).

O troféu feito a partir de um eixo de comando de válvulas foi entregue ao diretor de Engenharia do Grupo Renault, Gilles Le Borgne, que representou todas as equipes responsáveis por este projeto inovador.

“Estou muito honrado por receber o Prêmio Especial do Júri, pois a nossa tecnologia híbrida E-TECH é fruto de um grande trabalho de todas as equipes envolvidas neste projeto há mais de 10 anos. Esta inovação é resultado de 150 patentes registradas pela Renault, principalmente relacionadas à caixa de velocidades acionada por atuadores elétricos e sem sincronizador, que é o coração deste sistema. Esta tecnologia inovadora oferece uma eficiência excepcional em emissões de CO 2 , aliada a uma experiência incrível para o cliente”, explica Gilles Le Borgne, diretor de Engenharia do Grupo Renault.

Sobre a Renault

Marca histórica da mobilidade e líder em carros elétricos na Europa, a Renault sempre desenvolveu veículos inovadores. Com o plano estratégico “Renaulution”, a marca deu início a uma transformação ambiciosa e geradora de valor. Com isso, a Renault está evoluindo para oferecer uma gama de veículos ainda mais competitiva, equilibrada e eletrificada. A marca quer ser a expressão da modernidade e inovação em serviços tecnológicos, de energia e mobilidade, que vão além da indústria automotiva.