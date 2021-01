Abertura da Copa São Paulo de Kart 2021 é adiantada para 05/02 no Kartódromo Granja Viana

A primeira etapa da Copa São Paulo de Kart seria realizada no dia 6 de fevereiro, dando largada ao calendário de competições no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. No entanto, por novas determinações do Governo do Estado de SP devido ao coronavírus, o kartódromo estará fechado aos finais de semana e a etapa de abertura do campeonato foi adiantada para o dia 5 de fevereiro, sexta-feira.

“Vamos continuar seguindo todas as recomendações de saúde, com todos os protocolos recomendados. Desde o ano passado, a Copa SP e a Copa KGV têm sido pioneiras nos protocolos específicos para o kart e vamos continuar zelando pela saúde de todos”, diz Felipe Giaffone, organizador das competições e proprietário do KGV.

O formato de disputa seguirá nos mesmos moldes da temporada passada e as atividades de pista começarão na manhã de sexta-feira, a partir das 8h (horários de Brasília), com a tomada de tempos da categoria KZ2. Em seguida, a cada dez minutos, os pilotos da Sixspeed, Rotax Max/Max Masters, Rotax Junior Max, Rotax DD2/DD2 Masters e Rotax Micro Max/Mini Max entrarão na pista para marcarem suas melhores voltas também.

A rodada dupla de provas começará às 9h da manhã e seguirá a mesma ordem das tomadas de tempo: KZ2 e Sixspeed (9h e 11h15), Rotax Max e Rotax Max Masters (9h20 e 11h35), Rotax Junior Max (9h45 e 12h), Rotax DD2 e Rotax DD2 Masters (10h10 e 12h25), Rotax Micro Max e Rotax Mini Max (10h35 e 12h50).

Os karts carenados da Pró-500 farão seu treino classificatório a partir das 10h55, divididos em dois grupos (G1 e G2). A categoria terá sua primeira prova de longa duração (1h20) da temporada no Kartódromo Granja Viana, às 13h10, encerrando a programação da sexta-feira ainda no meio da tarde.

