Loopster evolui para Renault On Demand

– Renault On Demand é mais uma inovadora solução de mobilidade da Renault para o mercado brasileiro.

– O serviço por assinatura da Renault, em parceria com a RCI Serviços Brasil, está disponível nacionalmente.

– O Brasil é o primeiro mercado a receber este serviço fora da Europa.

– Com contratação 100% digital e planos de assinatura de 12, 18, 20 e 24 meses, os clientes terão à disposição planos customizáveis para andar de Renault zero-quilômetro com toda praticidade, segurança e conforto.

Criado sob o modelo de startup em março de 2020, o Loopster, serviço de assinatura da Renault, passou por uma etapa inicial de prova de conceito (POC). Durante sete meses o serviço foi utilizado por colaboradores da Renault do Brasil e do Banco RCI, no Paraná, e por cerca de 200 clientes em seis diferentes estados do país.

Após as evoluções naturais a todo processo de inovação, o Renault On Demand chega com quatro planos de assinatura customizáveis de longa duração, para que o cliente tenha sempre um Renault zero-quilômetro que atenda às suas necessidades com toda praticidade, segurança e conforto.

O Renault On Demand complementa o portfólio de serviços oferecidos pela RCI Serviços Brasil aos clientes Renault, como Revisão Fácil PRO, Revisão programada, Manutenção mais fácil PRO e Renault Connect PRO.

Os planos são de 12, 18, 20 ou 24 meses, com valores a partir de R$ 869,00 mensais. No momento da adesão o cliente também pode escolher os planos de quilometragem, com opções de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais.

“A inovação sempre esteve no DNA da Renault. Estamos acelerando a transformação da Renault do Brasil e queremos ser referência em mobilidade no país. O lançamento do Renault On Demand se soma a todos os demais serviços que oferecemos em conjunto com a RCI Serviços Brasil para facilitar a vida dos nossos clientes”, ressalta Bruno Hohmann, vice-presidente comercial. A contratação é 100% on-line, realizada no site www.renaultondemand.com.br, incluindo a assinatura digital do contrato e todo o acompanhamento durante o período de utilização do Renault On Demand, como conferir o status do pedido, gerenciar pagamentos e serviços contratados, consultar multas recebidas, entre outros. O cliente também pode realizar a contratação na rede de concessionárias credenciada.

Todos os planos Renault On Demand contam com os serviços:

· Manutenção: revisões preventivas e troca de peças de desgaste natural, incluindo também a troca de pneus.

· Gestão de documentos: todos os documentos e taxas relacionados ao veículo como IPVA e licenciamento são gerenciados pelo Renault On Demand.

· Seguro Auto: proteção contra roubo, furto, incêndio e terceiros.

· Assistência 24 horas: serviços de reboque, chaveiro, retorno ao domicílio, hospedagem, carro reserva, e outros serviços emergenciais disponíveis por meio do 0800 888 1500.

Na assinatura o cliente poderá escolher entre os modelos Kwid Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e Duster Iconic 1.6 CVT.

O cliente pode ainda personalizar sua assinatura incluindo outros serviços. O valor adicional na mensalidade dependerá do plano escolhido:

· Entrega do veículo em casa.

· Película solar e/ou película de proteção.

· Seguro proteção financeira: proteção em caso de desemprego involuntário, incapacidade, morte ou invalidez, em parceria com a seguradora BNP Paribas Cardif.

Ao término do plano, o cliente poderá optar pela renovação antecipada e assim, receber o novo veículo na data de devolução do antigo.

O Renault On Demand está disponível em todos os estados do Brasil.

Mobilize, a marca dedicada aos serviços de mobilidade e energia no Grupo Renault

A Mobilize é uma das quatro unidades de negócio do Grupo Renault, lançada no último dia 14. Tem como foco os clientes que desejam adotar formas de mobilidade mais sustentáveis e compartilhadas. A Mobilize responde às novas necessidades dos usuários, promovendo ecossistemas energéticos sustentáveis, de acordo com o objetivo do Grupo Renault de atingir a neutralidade de carbono e à sua ambição de desenvolver o valor da economia circular.

A Mobilize oferece serviços de mobilidade, energia e dados para outras marcas e parceiros, apoiando-se nos melhores ecossistemas abertos.

O novo serviço por assinatura Renault On Demand faz parte da estratégia de mobilidade urbana e compartilhada Mobilize.

Renault, referência em mobilidade

No Brasil, a marca desenvolve diversos projetos de mobilidade. Em Curitiba, os funcionários do Fiep (Sistema Federação das Indústrias do Paraná), têm à disposição dois Zoe, um Kwid, um Sandero e um Captur Bose, para uso compartilhado. O carsharing é gerenciado por meio do sistema Renault Mobility, utilizado em diversos projetos da marca pelo mundo. No Brasil, o sistema está presente no carsharing interno da Renault para seus colaboradores desde 2018.

Em Fernando de Noronha, seis veículos 100% elétricos são usados pela administração e circulam pela ilha, sendo 3 Zoe, 2 Twizy e 1 Kangoo Z.E., outros 14 Kangoo Z.E. são utilizados por moradores da ilha. Outra solução de mobilidade, em São Paulo e São José dos Campos, é oferecida pela Beep Beep, que disponibiliza mais de 30 Renault Zoe para uso compartilhado, com a reserva realizada diretamente por meio de um aplicativo.

Em setembro, a Renault lançou o VEM PR, projeto que disponibiliza 10 Zoe,100% elétricos para uso compartilhado por servidores públicos do Paraná. O Paraná é a segunda unidade da federação a firmar parceria com a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para a implantação de carros elétricos em sua frota. O primeiro foi o Distrito Federal, onde o sistema o VEM DF foi implantado em 2019 em caráter piloto de compartilhamento de veículos elétricos para frotas públicas. No VEM DF, foram fornecidos 16 carros elétricos Twizy e 35 eletropostos.

Sobre o Grupo Renault

O Grupo Renault está na vanguarda de uma mobilidade que ele próprio está reinventando. Fortalecido por sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors, e sua expertise única em eletrificação, o Grupo Renault compreende 5 marcas complementares – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize – oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para os seus clientes. Presente em mais de 130 países, o Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tendo vendido 2,9 milhões de veículos em 2020. Preparado para enfrentar desafios tanto nas ruas como nas competições, o Grupo Renault tem um compromisso com uma transformação ambiciosa, que vai gerar valor. Este compromisso tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados. Alinhada com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa até 2050.



Sobre a RCI Serviços Brasil

A RCI Serviços Brasil é parte do grupo que contempla o Banco RCI Brasil, filial brasileira, tem como principal papel atuar junto às marcas Renault e suas redes de concessionárias com a oferta de produtos financeiros competitivos e atrativos que se adaptem aos perfis mais exigentes, com o máximo de agilidade e eficiência. As empresas do grupo iniciaram suas atividades operacionais em 2000 e ocupam a liderança entre os bancos que financiam os veículos Renault zero quilômetro no Brasil.

