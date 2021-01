Stock Car confirma doze etapas e anuncia locais propostos para 2021

(Duda Bairros/Stock Car)

(Duda Bairros/Stock Car)

A Stock Car confirmou nesta quarta-feira (20) a realização de doze etapas em 2021, a partir do dia 28 de março, quando o campeonato terá início na pista gaúcha do Velopark. Duas das dez datas divulgadas serão futuramente apontadas como rodadas duplas, totalizando doze provas na nova temporada.

No mesmo comunicado a categoria anunciou os locais propostos para as etapas de 2021, indicação que pode ser alterada em função da condição sanitária da região. “Estamos agindo com toda a cautela devido à atual situação. Mas, em função da necessidade de planejamento de equipes e patrocinadores, avaliamos que é necessário indicar qual é nossa previsão, com a ressalva que pode haver alguma alteração devido aos problemas que todos já conhecem. Cada etapa exigirá avaliação e aprovação da prefeitura local, sempre respeitando a classificação sanitária vigente na região”, resumiu o VP Comercial e de Marketing da Stock Car, Fernando Julianelli.

Última etapa – As etapas no formato rodada dupla terão seus locais definidos em breve pela Vicar. Entre as dez datas, a última ainda não tem local definido. “Nossa intenção é terminar a temporada em Interlagos, como é tradição, mas devido aos compromissos do autódromo ainda estamos tentando viabilizar”, explica Julianelli. O comunicado também informa os locais e datas para as oito etapas da Stock Light, categoria de acesso da Stock Car.

Confira as dez datas e locais da Stock Car e Stock Light em 2021:

Data – Local – Etapa e Categoria

28/03 – Velopark (RS) – 1ª Stock Car, 1ª Stock Light

25/04 – Londrina (PR) – 2ª Stock Car

16/05 – Interlagos (SP) – 3ª Stock Car, 2ª Stock Light

20/06 – Goiânia (GO) – 4ª Stock Car, 3ª Stock Light

11/07 – Cascavel (PR) – 5ª Stock Car

22/08 – Curitiba (PR) – 6ª Stock Car, 4ª Stock Light

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS) – 7ª Stock Car, 5ª Stock Light

24/10 – Velocittà (SP) – 8ª Stock Car, 6ª Stock Light

21/11 – Goiânia (GO) – 9ª Stock Car, 7ª Stock Light

12/12 – A definir – 10ª Stock Car, 8ª Stock Light

