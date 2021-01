Kartismo: Alberto Otazú vence segunda na F-4 Akasp

Atual vice-campeão do campeonato de F-4 da Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp), o piloto Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/TS Sports) parece estar muito disposto a brigar pelo título máximo nesta temporada. Na terceira prova de pré-temporada, realizada na noite de quarta-feira (20/01) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ele venceu pela segunda vez, largando da 10ª posição, estabelecendo a volta mais rápida (39s952) e abrindo 6s861 de vantagem sobre Alexandre Albino.

“Foi outra boa vitória, mas com começo de prova bem difícil. Larguei em décimo na fila indiana e na sexta volta alcancei a vice-liderança. Como o líder (Heraldo Brasil) havia aberto quase três segundos, tive que me esforçar muito e só assumi a liderança na 13ª volta. A partir daí só procurei ser extremamente constante pra vencer novamente. Vamos tentar manter este ritmo durante toda a temporada”, comentou Otazú, que já havia vencido a primeira prova preparatória do ano, naquela ocasião debaixo de chuva.

O certame de F-4 da Akasp é disputado com karts Mega dos próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX 390, de 18 hp, equalizados e sorteados pela MFS Racing.

A próxima etapa da pré-temporada da Copa Akasp 2021, que terá início em março, será no dia 27/1, novamente no Kartódromo Granja Viana.

Confira o resultado da prova da F-4 Akasp: 1) Alberto Otazú, 35 voltas em 25min13s227; 2) Alexandre Albino, a 6s861; 3) Heraldo Brasil, a 11s117; 4) Eder Ayres, a 18s587; 5) Emerson Rildo, a 20s156; 6) Evandro Massaru, a 20s157; 7) Luiz Reche, a 24s976; 8) Emílio Di Bisceglie, a 30s950; 9) Hélio Bianchi, a 31s133; 10) Dilson Sucupira, a 1 volta.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, TS Sports. O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

