Cruise e GM se unem à Microsoft para comercializar veículos autônomos

SAN FRANCISCO, DETROIT e REDMOND, Wash. – A Cruise e a General Motors anunciaram nesta terça-feira que iniciaram um relacionamento estratégico de longo prazo com a Microsoft para acelerar a comercialização de veículos autônomos. As empresas reunirão sua excelência em engenharia de software e hardware, recursos de computação em nuvem, conhecimento de manufatura e ecossistema de parceiros para transformar o transporte e criar um mundo mais seguro, limpo e acessível para todos.

“Nossa missão de oferecer transporte mais seguro, melhor e mais acessível para todos não é apenas uma corrida tecnológica – é também uma corrida pela confiança”, disse o CEO da Cruise, Dan Ammann. “A Microsoft, que é padrão ouro na democratização confiável da tecnologia, será um multiplicador de força para nós à medida que comercializamos nossa frota de veículos autônomos, totalmente elétricos e compartilhados”.

Para aproveitar o potencial da computação em nuvem para veículos autônomos, a Cruise vai utilizar o Azure, plataforma de computação em nuvem de ponta da Microsoft, para comercializar suas soluções exclusivas de veículos autônomos em escala. A Microsoft, como fornecedora de nuvem preferencial da Cruise, também aproveitará a profunda experiência no setor industrial da Cruise para aprimorar a inovação de produto com foco no cliente, com o objetivo de atender empresas de transporte em todo o mundo por meio do investimento contínuo no Azure.

A Microsoft se juntará à General Motors, Honda e outros investidores institucionais em um novo investimento de capital combinado de mais de USD2 bilhões na Cruise, elevando a avaliação de mercado da Cruise para USD 30 bilhões.

“Os avanços na tecnologia digital estão redefinindo todos os aspectos de nosso trabalho e vida, incluindo a maneira como movimentamos pessoas e bens”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. “Como provedor preferencial de serviços em nuvem da Cruise e da GM, aplicaremos o poder do Azure para ajudá-los a dimensionar e a popularizar o transporte autônomo”.

“A Microsoft é uma grande aliada em direção ao futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento”, disse a CEO da GM, Mary Barra. “A Microsoft nos ajudará a acelerar a comercialização dos veículos totalmente elétricos e autônomos da Cruise e ajudará a GM a obter ainda mais benefícios da computação em nuvem à medida que lançamos 30 novos veículos elétricos globalmente até 2025 e criamos novos negócios e serviços para impulsionar o crescimento”.

Além disso, a GM trabalhará com a Microsoft como seu provedor preferencial de nuvem para acelerar suas iniciativas de digitalização, proporcionando colaboração, armazenamento, inteligência artificial e recursos de machine learning. Juntamente com a Microsoft, a GM buscará oportunidades para otimizar as operações nas cadeias de suprimentos digitais, promover a produtividade e trazer novos serviços de mobilidade aos clientes com mais rapidez.

General Motors

A General Motors é uma empresa global comprometida em oferecer maneiras mais seguras, melhores e mais sustentáveis para as pessoas se locomoverem. A General Motors, suas subsidiárias e suas joint ventures vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem ser encontradas em http://www.gm.com.

Sobre a Cruise

Fundada e sediada em San Francisco (EUA), a meta da Cruise é impulsionar a transformação, construindo os veículos autônomos, totalmente elétricos e compartilhados mais avançados do mundo, conectando as pessoas com segurança aos lugares, coisas e experiências que lhes interessam. Junte-se à nossa missão em www.getcruise.com.

Sobre a Microsoft:

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permite a transformação digital para uma era de nuvem inteligente e integração de dispositivos. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para alcançar mais.

Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa e comentários relacionados da administração podem incluir declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais sobre possíveis eventos futuros e, portanto, são inerentemente incertas. Nossos resultados reais podem diferir materialmente das declarações prospectivas devido a uma variedade de fatores, incluindo: (1) nossa capacidade de fornecer novos produtos, serviços e experiências do cliente em resposta ao aumento da concorrência na indústria automotiva; (2) nossa capacidade de financiar e introduzir oportunamente modelos de veículos novos e aprimorados que são capazes de atrair um número suficiente de consumidores; (3) o sucesso de nossos crossovers, SUVs e caminhonetes de grande porte; (4) nossa capacidade de reestruturar com sucesso e de maneira econômica nossas operações nos EUA e em vários outros países e iniciar ações adicionais de redução de custos com o mínimo de interrupção; (5) nossa capacidade de reduzir os custos associados à fabricação e venda de veículos elétricos e aumentar a adoção do consumidor; (6) riscos tecnológicos, operacionais e regulatórios exclusivos relacionados aos regulamentos de nossos veículos autônomos; (7) volume de vendas do mercado automotivo global, que pode ser volátil; (8) nosso negócio significativo na China que está sujeito a riscos operacionais, competitivos e regulatórios únicos, bem como às condições econômicas na China; (9) nossas joint ventures, que não podemos operar apenas para nosso benefício e sobre as quais podemos ter controle limitado; (10) a escala internacional e a pegada de nossas operações que nos expõem a uma variedade de riscos políticos, econômicos e regulatórios, incluindo o risco de mudanças na liderança e leis governamentais (incluindo leis trabalhistas, fiscais e outras), instabilidade política e tensões econômicas entre governos e mudanças nas políticas de comércio internacional, novas barreiras à entrada e mudanças ou retiradas de acordos de livre comércio, mudanças nas taxas de câmbio e taxas de juros, desacelerações econômicas em países estrangeiros, diferentes preferências de produtos locais e requisitos de produtos, conformidade com os EUA e controles de exportação e sanções econômicas de países estrangeiros, diferentes regulamentações trabalhistas, requisitos e relações sindicais, diferentes regulamentações e relações de revendedores e franquias e dificuldades na obtenção de financiamento em países estrangeiros; (11) qualquer interrupção significativa em uma de nossas instalações de fabricação pode interromper nossa programação de produção; (12) a capacidade de nossos fornecedores de entregar peças, sistemas e componentes sem interrupção e em tais momentos para nos permitir cumprir os cronogramas de produção; (13) preços das matérias-primas utilizadas por nós e nossos fornecedores; (14) nossa indústria altamente competitiva, que é caracterizada por excesso de capacidade de fabricação e o uso de incentivos e a introdução de modelos de veículos novos e aprimorados por nossos concorrentes; (15) a possibilidade de que concorrentes possam desenvolver independentemente produtos e serviços semelhantes aos nossos ou de que nossos direitos de propriedade intelectual não sejam suficientes para impedir que concorrentes desenvolvam ou vendam esses produtos ou serviços; (16) nossa capacidade de gerenciar riscos relacionados a violações de segurança e outras interrupções em nossos veículos, redes e sistemas de tecnologia da informação; (17) nossa capacidade de cumprir regulamentos cada vez mais complexos, restritivos e punitivos relativos às nossas práticas de dados corporativos, incluindo a coleta, uso, compartilhamento e segurança das Informações Pessoais Identificáveis ​​de nossos clientes, funcionários ou fornecedores; (18) nossa capacidade de cumprir leis e regulamentações abrangentes aplicáveis ​​ao nosso setor, incluindo aquelas relacionadas à economia de combustível e emissões e veículos autônomos; (19) custos e riscos associados a litígios e investigações governamentais; (20) o custo e o efeito sobre nossa reputação de recalls de segurança de produtos e alegados defeitos em produtos e serviços; (21) qualquer despesa ou exposição fiscal adicional; (22) nossa capacidade contínua de desenvolver capacidade de financiamento cativo por meio da GM Financial; e (23) aumentos significativos em nossas despesas de pensão ou contribuições de pensão projetadas resultantes de mudanças no valor dos ativos do plano ou a taxa de desconto aplicada ao valor das obrigações de pensão ou mortalidade ou outras mudanças de premissas. Uma lista adicional e descrição desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontrados em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, e em nossos arquivos subsequentes junto à Securities and Exchange Commission. A GM adverte os leitores a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. GM compromete nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas.

DETROIT – A General Motors está lançando uma nova campanha de marketing como parte dos amplos esforços da empresa para acelerar a adoção em massa de veículos elétricos. A campanha “Everybody In” é um apelo à ação que visa refletir um movimento inclusivo e acessível. A empresa também está evoluindo sua identidade de marca, acompanhando a transformação da GM, para entregar uma visão que prevê um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento.

“Há momentos na história em que tudo muda. Pontos de inflexão. Acreditamos que esse ponto está sobre nós para a adoção em massa de veículos elétricos (EVs)”, disse Deborah Wahl, diretora de marketing global da GM. “Ao contrário de antes, temos as soluções, capacidade, tecnologia e escala para colocar todos em um EV. Nossa nova identidade de marca e campanha são projetadas para refletir isso.”

A campanha “Everybody In” define um tom otimista e inclusivo para o futuro elétrico da empresa e se concentra em três temas:

• Estimular uma nova geração de compradores e acelerar a adoção do EV;

• Demonstrar a liderança em elétricos da GM, que inclui o investimento de 27 bilhões de dólares em produtos EV e AV (autônomos) até 2025 e os lançamentos de 30 novos EVs globalmente até o final de 2025;

• Destacar o alcance, desempenho e flexibilidade da plataforma Ultium.

A Ultium será a base para a linha de EVs de nova geração da GM, propulsionando tudo, desde veículos de mercado de massa até os de alto desempenho, incluindo o GMC HUMMER EV e Cadillac LYRIQ. A plataforma Ultium da GM será capaz de entregar um EV que pode ir até 724 km¹ com carga total, irá impulsionar EVs de muitos tamanhos, formas e faixas de preço e é capaz de desempenho de 0-100 km/h² em apenas três segundos em alguns modelos.

“A GM tem o talento, a tecnologia e a ambição para promover um mundo mais seguro para todos, ajudar a reduzir as emissões e acelerar em direção ao nosso futuro totalmente elétrico”, disse Wahl. “’Everybody In’ demonstra nossa intenção de liderar, ao mesmo tempo em que convida outros – legisladores, parceiros, consumidores – a desempenhar um papel ativo no avanço da sociedade, seja ajudando a expandir a infraestrutura, defendendo o progresso em suas comunidades ou simplesmente fazendo test-drive em um EV para aprender sobre seus benefícios.”

Influenciadores que desafiam as expectativas e representam todas as esferas da vida figurarão esta campanha. Esses agentes de mudança incluem Malcolm Gladwell, autor de “The Tipping Point”, a surfista profissional e sobrevivente de ataque de tubarão Bethany Hamilton, o instrutor de fitness Cody Rigsby e a jogadora Erin A. Simon.

“Everybody In” inaugural nova identidade de marca

À medida que a GM amplia sua mensagem de elétricos, ela também cria uma identidade de marca revitalizada e projetada para um ambiente que prioriza o digital. O novo logotipo se baseia em uma forte herança, ao mesmo tempo que traz um visual mais moderno e vibrante para o familiar quadrado azul da GM. A nova identidade se estende a marcas de tecnologia, incluindo a Ultium. A equipe de designers da GM encarregada de criar o novo logotipo considerou como equilibrar a história e a confiança inerente ao design existente com a visão da GM para o futuro.

De acordo com Sharon Gauci, diretor executivo de Global Industrial Design da GM: “Este foi um projeto que nossa equipe levou para o lado pessoal, não apenas para nós, mas para os 164.000 funcionários que este logotipo representa. Em cada etapa, queríamos ser intencionais e deliberados porque este logotipo significa um pensamento criativo e inovador em toda a família global da General Motors.”

O novo logotipo da GM apresenta um gradiente de cores vibrantes em tons de azul, evocando o céu limpo de um futuro com zero emissão e a energia da plataforma Ultium. As bordas arredondadas e a fonte em minúsculas criam uma sensação mais moderna e inclusiva. O sublinhado do “m” conecta-se aos logotipos GM anteriores, bem como representa visualmente a plataforma Ultium. E dentro do espaço negativo do “m” está um aceno para a forma de um plugue elétrico.

Uma nova maneira de aprender mais

Para complementar a campanha “Everybody In” e a nova identidade da marca GM, a empresa lançará um novo site GM.com em 11 de janeiro de 2021 para compartilhar as últimas informações e histórias sobre o trabalho da GM em eletrificação, segurança, cidadania e no caminho para direção autônoma. GM.com celebrará as pessoas e as tecnologias que estão levando a GM adiante e desempenhará um papel significativo em trazer notícias e atualizações para públicos em todo o mundo.

1Estimativa GM. Estimativas da EPA não estão disponíveis. A autonomia do veículo pode variar conforme diversos fatores, incluindo temperatura, terreno, idade da bateria, uso do veículo e manutenção.

2Estimativa GM.

