GRUPO RENAULT & PLUG POWER UNEM FORÇAS PARA ASSUMIR A LIDERANÇA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES MOVIDOS A HIDROGÊNIO

● Assinatura de um Protocolo de Intenções para criação de uma joint venture com participação 50:50 na França, até o fim do primeiro semestre de 2021, visando a mais de 30% de participação no mercado de veículos utilitários leves (LCV) movidos a hidrogênio na Europa.

● A joint venture implementará na França atividades de ponta para pesquisa e desenvolvimento, fabricação de sistemas de célula de combustível e sua integração nos veículos.

● A parceria comercializará serviços únicos no mercado: soluções completas e prontas para o uso (turnkey), incluindo tanto o fornecimento de veículos a hidrogênio, estações de recarga, abastecimento de combustível, bem como serviços adaptados a estas novas necessidades.

● Este projeto estratégico contribuirá para a descarbonização da mobilidade na Europa por meio do desenvolvimento de soluções energéticas mais sustentáveis e criação de novas atividades inovadoras e geradoras de valor na França, como presença industrial em um mercado promissor, know-how comercial e propriedade intelectual nesta nova área da tecnologia.

O Grupo Renault, grande player da indústria automotiva, e a Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), líder mundial em sistemas de célula de combustível e serviços relacionados ao uso do hidrogênio como combustível, estão anunciando a assinatura de um Protocolo de Intenções (MOU) para criação de uma joint venture com uma participação 50:50 baseada na França, até o fim do primeiro semestre de 2021. Esta parceria estratégica permitirá que o Grupo Renault e a Plug Power se posicionem nos próximos anos, na Europa, como players de destaque tanto em P&D, transformação, fabricação e venda de veículos movidos a hidrogênio, como na oferta de serviços associados a esta atividade. Esta joint venture vai acompanhar o grande crescimento do mercado de veículos utilitários, táxis e transporte comercial de pessoas, movidos à célula de combustível.

Ao juntar as forças complementares de cada um, esta joint venture se baseará na experiência e no pioneirismo do Grupo Renault em novas energias, em seu forte posicionamento no mercado de veículos utilitários elétricos leves, bem como nos 20 anos de experiência da Plug Power em tecnologias de célula de combustível e soluções à base de hidrogênio. Líder mundial em soluções a serviço do ecossistema de hidrogênio, a Plug Power já implantou mais de 40.000 sistemas de célula de combustível, projetou e construiu 110 estações de recarga com capacidade para distribuir mais de 40 toneladas de hidrogênio por dia. A Plug Power é líder tecnológico em soluções de hidrogênio verde por eletrólise.



A empresa pretende oferecer produtos e soluções únicas, completas e diferenciadas conforme a necessidade dos clientes do mercado de veículos utilitários leves, com foco em 3 pilares-chave:



P&D : o Grupo Renault e a Plug Power têm a intenção de criar um centro de excelência para o desenvolvimento da tecnologia de célula de combustível e veículos utilitários leves movidos a hidrogênio, com base em plataformas existentes e futuras do Grupo Renault. Em um primeiro momento, será dado destaque ao segmento de furgões, utilizando as plataformas dos veículos Trafic e Master. Este centro reunirá, em um mesmo local, equipes multidisciplinares de engenharia e P&D.

: o Grupo Renault e a Plug Power têm a intenção de criar um centro de excelência para o desenvolvimento da tecnologia de célula de combustível e veículos utilitários leves movidos a hidrogênio, com base em plataformas existentes e futuras do Grupo Renault. Em um primeiro momento, será dado destaque ao segmento de furgões, utilizando as plataformas dos veículos Trafic e Master. Este centro reunirá, em um mesmo local, equipes multidisciplinares de engenharia e P&D. Fabricação: a joint venture combinará as capacidades de fabricação de veículos do Grupo Renault com as expertises da Plug Power na área de hidrogênio, criando na França um centro de fabricação verticalmente integrado de célula de combustível para integração em veículos utilitários leves. Além disso, este centro fornecerá estações de recarga de hidrogênio, um item estratégico para o desenvolvimento deste novo ecossistema.

a joint venture combinará as capacidades de fabricação de veículos do Grupo Renault com as expertises da Plug Power na área de hidrogênio, criando na França um centro de fabricação verticalmente integrado de célula de combustível para integração em veículos utilitários leves. Além disso, este centro fornecerá estações de recarga de hidrogênio, um item estratégico para o desenvolvimento deste novo ecossistema. Vendas: esta parceria visa a criar uma empresa cuja oferta cobrirá todas as necessidades do ecossistema da mobilidade a hidrogênio, incluindo a comercialização de veículos e infraestruturas de recarga, abastecimento com hidrogênio, além de um pacote completo de serviços para o cliente. Esta estratégia global permitirá acelerar a adoção desta tecnologia pelas frotas comerciais.

A joint venture iniciará a comercialização de veículos utilitários leves a célula de combustível por meio da implantação de frotas-piloto na Europa em 2021.

“Este projeto de joint venture se insere perfeitamente em nossa estratégia, visando a oferecer uma solução a hidrogênio pronta para ser comercializada no mercado de veículos utilitários leves. Com a Plug Power, pretendemos construir uma oferta única em toda a cadeia de valor de célula de combustível e oferecer soluções completas (turnkey) aos clientes, principalmente veículos, estações de recarga e fornecimento de hidrogênio descarbonizado. Com este projeto, temos a ambição de posicionar a França no topo do desenvolvimento industrial, técnico e comercial desta tecnologia-chave e fortalecer nossa liderança na Europa; nosso objetivo é nos tornarmos líderes na Europa em veículos utilitários leves movidos a célula de combustível”, declarou Luca de Meo, CEO da Renault.

“A Plug Power se orgulha de estar na ponta da inovação no setor de célula de combustível a hidrogênio. Estamos muito animados com a possibilidade de trabalhar em parceria com o Grupo Renault para assumir a liderança no mercado de furgões equipados com célula de combustível na Europa. Estamos ansiosos para trabalhar com nossos novos parceiros, para associar nossa tecnologia à sua experiência de várias décadas, que fez dela líder no mercado automotivo europeu”, acrescentou Andy Marsh, CEO da Plug Power.

O Grupo Renault e a Plug Power fornecerão a esta joint venture independente os recursos necessários para atingir seus objetivos. A finalização desta joint venture depende de condições normalmente aplicáveis a este tipo de operação, como apresentação às instâncias representativas dos trabalhadores, de acordo com a regulamentação em vigor, e a eventual autorização dos organismos reguladores da concorrência competentes, devendo ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2021.

Sobre o Grupo Renault

Montadora de automóveis desde 1898, o Grupo Renault é um grupo internacional presente em 134 países, tendo vendido quase 3,8 milhões de veículos em 2019. O Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tem 40 unidades industriais e 12.700 pontos de venda espalhados pelo mundo.

Para responder aos grandes desafios tecnológicos do futuro e manter sua estratégia de crescimento rentável, o Grupo se apoia no desenvolvimento internacional, na complementariedade de suas cinco marcas (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine e LADA), nos veículos elétricos e em sua inigualável aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors. Com uma escuderia 100% Renault participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 2016, o Grupo faz do automobilismo esportivo um verdadeiro vetor de inovação e notoriedade.



Sobre a Plug Power

Como fornecedor líder de soluções de célula de hidrogênio (HFC), integradas e completas (turnkey), a Plug Power está construindo a economia do hidrogênio. A tecnologia inovadora aperfeiçoada pela empresa alimenta motores elétricos movidos à célula de combustível à base de hidrogênio. Ela se insere no contexto de uma profunda mudança de paradigma nos setores de eletricidade, energia e transporte, com o objetivo de enfrentar os desafios das mudanças climáticas e segurança energética, atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável.

A Plug Power criou o primeiro mercado comercialmente viável para a tecnologia de célula de hidrogênio (HFC). A empresa implantou mais de 40.000 sistemas de célula de combustível para as necessidades de mobilidade elétrica – mais do que qualquer outra no plano mundial. Ela também se tornou o maior comprador de hidrogênio líquido, construindo e explorando uma “rota do hidrogênio” na América do Norte. A Plug Power tem uma proposta de valor significativa para os clientes finais, com importantes benefícios ambientais, ganhos de eficiência, abastecimento rápido e custos operacionais reduzidos.

Por meio de sua solução GenKey, a Plug Power oferece uma resposta integrada às necessidades de eletrificação, abastecimento e serviços de mobilidade a hidrogênio para clientes como Amazon, Southern Company, Carrefour e Walmart. A empresa se baseia em seu know-how, sua arquitetura modular de produtos e no sucesso dos projetos conduzidos com seus primeiros clientes, para se desenvolver rapidamente em outros mercados-chave, como os veículos automotores zero emissão, robótica e centros de dados. Saiba mais em www.plugpower.com.