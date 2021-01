Kart: Enzo Vidmontiene conquista dois pódios na Flórida e termina todas as corridas dentro do top-5

//

(Divulgação/ RF1)

(Reprodução/ Instagram)

(Reprodução/ Instagram)

Destaque brasileiro no kartismo internacional, o brasileiro Enzo Vidmontiene participou da primeira rodada do Florida Winter Tour 2021 nos EUA no último final de semana e garantiu bons resultados. Com dois pódios conquistados, sendo um terceiro lugar nas baterias classificatórias e uma segunda colocação na Pré-Final da categoria Mini ROK, o piloto brasileiro valorizou o aprendizado no início desta temporada.

“Essa é a minha segunda corrida do ano e, mesmo terminando a Final apenas em quinto, foi uma etapa importante para evoluirmos o kart e continuarmos nossa evolução na pista. Seguiremos trabalhando forte para vencer nas próximas etapas e tenho certeza de que temos totais condições para isso”, diz Enzo, que corre na categoria Mini ROK e terminou todas as provas do final de semana entre os cinco primeiros do grid.

Enzo iniciou sua vitoriosa trajetória nos EUA após ser destaque no Brasil com o título de campeão brasileiro em 2018 e, no ano seguinte, também acumulou bons resultados no Florida Winter Tour e no SKUSA – campeonato no qual também iniciou a temporada deste ano com pódio em Homestead, na Flórida.

Com foco total em 2021, Enzo busca garantir o máximo de experiência e preparação para brigar pelo título do IAME Super Final World Championship 2021 em Le Mans, onde o jovem piloto representará os Estados Unidos.

“2021 será um ano especial, estamos trabalhando bastante para chegar ao IAME em Le Mans na melhor forma possível e tenho certeza de que brigaremos pelo título. Os torneios aqui nos EUA vão me ajudar bastante com essa preparação e vamos em busca da vitória na próxima etapa do SKUSA no mês que vem”, completa Enzo, que conquistou o título da Orlando Cup em 2020 ao vencer 13 das 28 corridas disputadas, além de triunfar no Sunshine State Karting Challenge.

O próximo desafio de Vidmontiene será no SKUSA Winter Series, que terá sua próxima etapa realizada entre os dias 12 e 13 de fevereiro em St. Petersburg, na Flórida.







Piloto de apenas 9 anos de idade fez a pole, venceu quatro corridas e assumiu a liderança da categoria Micro ROK, além de terminar a Final na segunda posição; Augustus segue nos EUA nas próximas semanas para disputar a 2ª etapa do SKUSA Winter Series







Competições da temporada de kart na Europa começam nesta semana







Jovem revelação do automobilismo Brasileiro garantiu a segunda colocação nos Estados Unidos em um dos maiores torneios de kart do mundo







Pilotando pela categoria Mini, Enzo garante ótimo resultado na primeira rodada da SKUSA e mostra foco total em 2021

Imagem WEB

Imagem ALTA