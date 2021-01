GM revela transformação para liderar futuro 100% elétrico na CES

SÃO CAETANO DO SUL – A visão de futuro da General Motors é o mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. A chave para isso é a eletrificação.

A GM foi pioneira na eletrificação de veículos há 25 anos e apresentou o primeiro carro elétrico (EV) acessível e de alta autonomia do mundo – o Chevrolet Bolt – justamente na CES (Consumer Electronics Show) há alguns anos.

“Hoje, a penetração global de mercado dos EVs é de cerca de três por cento. Acreditamos que tudo está prestes a mudar. Este momento provará ser um ponto de inflexão. O momento em que a dependência de veículos movidos a gasolina e diesel começará a transição para um futuro totalmente elétrico. E a GM pretende liderar essa mudança. Temos a tecnologia, o talento e a ambição para cumprir esse compromisso”, afirmou Mary Barra, CEO da GM, na palestra de abertura do CES 2021.

Ultium

A Ultium é uma plataforma de EVs em hiperescala com o poder de transformar quase todos os tipos de veículos em elétricos. É uma combinação de arquitetura de bateria inovadora, sistemas de propulsão elétrica altamente flexíveis e uma célula de bateria comum que fornecerá energia a toda uma gama de veículos elétricos de nova geração.

“A base da nossa abordagem com essa plataforma é um design de célula único e comum que pode ser usado em todos os nossos veículos. Essas serão as melhores células do setor, otimizadas para fornecer energia suficiente para vários projetos de veículos. Fabricamos essas células internamente como parte de uma joint venture com a LG Chem”, revelou Mei Cai, gerente de laboratório da GM.

As células produzirão 60% mais capacidade de energia do que as existentes hoje e usarão um design retangular plano, que reduz o espaço entre células e pode ser empilhado com mais eficiência em módulos para maior densidade de energia em um espaço menor.

O empilhamento vertical de células dentro dos módulos nos ajuda a construir caminhões, SUVs e grandes crossovers. O empilhamento horizontal permite veículos de desempenho rebaixado. E entre os dois, há a plataforma para crossovers de tamanho médio e compacto.

A General Motors será a primeira montadora a usar um sistema de gerenciamento de bateria quase totalmente sem fio para seus veículos elétricos. O sistema monitora e equilibra a química da célula em uma base constante, garantindo desempenho ideal e capacidade de carga.

Finalmente, os módulos são colocados na bateria do veículo – um invólucro estrutural que se dobra como parte do chassi do veículo e protege as células de danos em caso de acidente.

O resultado de todas essas inovações é uma bateria que produzirá até 724km de alcance com uma única carga, com custo quase 40% menor e com 25% menos peso do que as baterias elétricas atuais.

“Já estamos trabalhando em nossa química de bateria de alta energia de nova geração que reduzirá ainda mais a dependência de cobalto e níquel, ao mesmo tempo em que reduz os custos em 60% em comparação às baterias atuais. Estimamos que essas baterias de metal de lítio fornecerão o dobro da densidade de energia até mesmo da célula de bateria de Ultium, fornecendo um alcance de 800 a 950km com uma única carga”, explicou Mei Cai.

A Vehicle Intelligence Platform (VIP) da GM possui e software que mantém tudo funcionando. É uma nova arquitetura elétrica digital inovadora que fornece comunicação mais rápidas entre os sistemas do veículo e o mundo exterior e é capaz de gerenciar 4,5 terabytes de potência de processamento de dados por hora – um aumento de cinco vezes na capacidade em relação à arquitetura elétrica atual da GM.

Ultifi e OnStar

“Queremos reimaginar todo o conceito de propriedade e direção de veículos. E estamos chamando essa experiência reimaginada de Ultifi”, disse Travis Hester, diretor de EV da GM.

Ultifi é a promessa de uma experiência EV mais pessoal – colocando o motorista no controle. Uma plataforma única e unificada que simplifica a descoberta e gerenciamento dos seus produtos e serviços GM.

E no centro de tudo isso estarão as novas experiências de aplicativos móveis – myCadillac, myChevrolet, myGMC e myBuick.

O OnStar oferece serviços remotos para clientes da GM há 25 anos. Mas, no futuro, ele irá alavancar os dados telemáticos do veículo para personalizar prêmios de seguro com base em seu comportamento de direção individual – dando às pessoas a capacidade de influenciar diretamente o custo de propriedade e operação de seu veículo. E com o tempo, teremos a capacidade de integrar a resposta automática a falhas com o seguro OnStar, para ajudar a otimizar todo o processo de sinistros.

Super Cruise

O Super Cruise é o primeiro sistema de assistência ao motorista verdadeiramente autônomo da indústria. É único, pois usa um sistema de atenção ao motorista para detectar se ele está prestando atenção suficiente à estrada à frente. Caso contrário, a barra de luz do volante pisca para alertar o motorista para voltar sua atenção à estrada.

“Estamos trazendo o Super Cruise para 22 veículos GM até 2023. Isso inclui o Chevrolet Bolt EUV. O Bolt EUV será o primeiro Chevrolet, e o primeiro EV da GM, a apresentar o Super Cruise”, adiantou Travis Hester CEVO (Chief Electric Vehicle Officer) da GM.

EVerybody In

O início da era EV representa a mudança mais significativa no design dos veículos desde os anos 1920.

Enquanto o mundo se prepara para ficar totalmente elétrico, designers estão repensando como toda uma gama de veículos elétricos deve ser.

A modularidade da Ultium oferece flexibilidade incrível, com três configurações arquitetônicas principais para serem usadas pela Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac. “Somos capazes de acelerar o processo de design, ajudando a entregar uma linha completa de veículos em tempo recorde”, destacou Michael Simcoe, líder de design da GM.

Nos próximos cinco anos, a General Motors apresentará 30 novos EVs globalmente, representando uma gama de opções, sejam quais forem suas prioridades.

Também haverá novos veículos da Buick com uma estratégia renovada baseada em eletrificação, conectividade e direção inteligente.

GMC Hummer EV

“O Hummer EV é a personificação mais clara do que queremos dizer quando falamos que qualquer veículo pode ser um EV. Este é o primeiro Super Truck totalmente elétrico do mundo”, destacou Aaron Pfau, engenheiro líder de desenvolvimento da Hummer EV,

O GMC Hummer EV será capaz de acelerar de zero a 100km/h em cerca de 3 segundos, com 1.000 cavalos de potência e 11.500 libras-pés de torque.

Além disso, o carro conta com “Modo Terrain”, com um pedal de direção, e tecnologia de aprimoramento de som de veículos elétricos Bose.

No modo Terrain, o GMC Hummer EV oferece direção de um pedal para direção precisa em baixas velocidades durante off-road e superfícies rochosas. Ele combina o controle preciso do torque imediato fornecido pela propulsão EV com freios de fricção para fornecer um nível de modulação que vai além das possibilidades de um motor movido a gasolina ou diesel.

O modo “Watts to Freedom” constrói uma experiência inteira em torno desse sprint de 0-100km/h. O toque duplo do botão de controle de tração aciona um pedido de confirmação de que você está prestes a fazer algo especial. O reconhecimento faz com que o veículo abaixe e as temperaturas dos componentes eletrônicos da bateria sejam otimizadas em preparação para o fornecimento de potência total. O assistente de direção diz para você pisar no freio quando o assento e o subwoofer começarem a tremer. Então, você aplica o acelerador, e assim que atingir os níveis exigidos, solta o freio e segura.

A tecnologia de aprimoramento de som para veículos elétricos da Bose faz sua estreia no GMC Hummer EV. Ela incorpora riffs de guitarra, feedback de alta frequência e inspiração do automobilismo de Fórmula-e para comunicar a sensação de potência e torque que você desbloqueou em “Watts to Freedom”.

Cadillac LYRIQ

O Cadillac LYRIQ é a integração artística de tecnologia para uma experiência de direção mais íntima e oferece uma nova experiência sensorial.

Uma camada de tecnologia e coreografia de luz que o atrai para dentro e torna-o intimamente ligado ao seu veículo. Reconhecendo seu motorista, o LYRIQ prepara a cabine para a viagem e continua o ritmo de luz de fora para dentro.

O LYRIQ também possui uma tela curva de LED avançado de 33 polegadas, diagonal, que fornece uma interface de usuário personalizável com capacidade para exibir um bilhão de cores.

A GM trabalhou com o Territory Studio e a Rightpoint – duas empresas com experiência única em estratégia criativa, design e tecnologia – para ajudar a desafiar as expectativas e dar vida à visão da Cadillac.

“Embora tenhamos anunciado que o GMC Hummer EV aproveitará o Unreal Engine da Epic Games usado para fazer o Fortnite, podemos anunciar que também usaremos a tecnologia do Cadillac LYRIQ para dar vida às informações de exibição de forma envolvente, com perspectiva 3D”, anunciou Candice Willett, designer de criação avançada.

Essa camada de tecnologia continua na realidade aumentada, display heads-up que incorpora a navegação diretamente em seu campo de visão. E combinado com a tecnologia de assistência de direção Super Cruise de nova geração, ajuda a fornecer confiança e controle.

Cadillac CELESTIQ

Se o Cadillac LYRIQ é a nova cara da inovação da Cadillac, o totalmente novo Cadillac CELESTIQ é sua expressão máxima.

A arquitetura da plataforma Ultium forneceu um novo espaço e trouxe a liberdade para integrar mais tecnologia. O resultado é uma presença dramática, com perfil baixo e proporções traseiras.

E com tração e direção nas quatro rodas, e teto de vidro, ele celebra o extraordinário. Esse teto será o primeiro com vidro inteligente de dispositivo de partículas suspensas de quatro quadrantes. Isso permite que cada ocupante do veículo defina seu próprio nível de transparência, enquanto a tonalidade das cores combina com o ambiente e o humor dos ocupantes. Uma experiência individual para cada ocupante será uma característica marcante do Cadillac CELESTIQ.

Portfolio Cadillac

“Pretendemos continuar esta trajetória de design da Cadillac, entregando experiências que refletem as possibilidades e probabilidades do transporte futuro”, afirmou Simcoe.

O Veículo Autônomo Pessoal (PAV) – é um conceito de design que oferece um espaço de socialização para grupos familiares ou de amigos passarem algum tempo juntos em seu trajeto.

A assinatura de luz vertical é coreografada para saudar e atrair os passageiros para dentro. O amplo teto de vidro mantém o grupo conectado com o exterior, mas incentiva os olhos a se voltarem para dentro, para se concentrarem uns nos outros e no seu próprio bem-estar.

Os sensores biométricos leem os sinais vitais dos passageiros para ajustar a temperatura, umidade, iluminação, ruído ambiente e até mesmo aromas para o conforto ideal, enquanto o controle de voz e o reconhecimento de gestos manuais tornam os ajustes do interior intuitivos.

É um espaço para sentar, relaxar e chegar com estilo.

O drone de decolagem e pouso vertical, ou VTOL, é a primeira incursão da GM em mobilidade aérea. Estamos nos preparando para um mundo onde os avanços da tecnologia elétrica e autônoma possibilitem as viagens aéreas pessoais. O VTOL encontra você no telhado e o deixa no heliponto mais próximo de seu destino.

O VTOL usa um motor EV de 90 kWh para alimentar quatro rotores, bem como comunicações ar-ar e ar-solo. Como passageiro, representa o espaço pessoal e uma visão panorâmica do mundo que passa abaixo de você e é um vislumbre de como a autonomia e o luxo de um Cadillac podem ser num futuro não muito distante.

“Temos outros conceitos chegando, incluindo um luxuoso dois lugares projetado para você e alguém especial para descomprimir, relaxar e desfrutar de uma experiência multissensorial coreografada para viagens mais íntimas”, revelou Simcoe. E complementa: “Cada conceito reflete as necessidades e desejos dos passageiros em um determinado momento e a visão da GM sobre o futuro do transporte. Este é um momento especial para a General Motors, pois reimaginamos o futuro do transporte pessoal, para os próximos cinco anos e além”.

Eletrificando uma indústria

O BrightDrop é um novo negócio da GM que reimagina a entrega comercial e a logística para um futuro totalmente elétrico. Ele fornece um ecossistema de produtos inteligentes e conectados, incluindo veículos elétricos e serviços habilitados por software e oferece às empresas de logística comercial uma plataforma para o crescimento sustentável.

O BrightDrop representa uma abordagem totalmente nova, com uma plataforma dedicada que aproveita o Ultium para fornecer exatamente o que os clientes estão pedindo. Tem como objetivo fornecer a este setor os produtos, software, serviços e suporte de que necessita para transportar mercadorias da prateleira do armazém para a porta do consumidor, da forma mais eficiente e segura possível.

O BrightDrop fez uma parceria com a líder global de logística expressa, FedEx Express.

Além dos EVs

A eletrificação será um catalisador para uma série de novas experiências. E isso inclui os veículos autônomos, que transformarão nossa experiência diária.

Liderando o desenvolvimento de veículos autônomos está a Cruise – a start-up autônoma apoiada pela General Motors.

A Cruise atingiu removeu o motorista humano do volante e agora está testando carros totalmente sem motorista nas ruas de São Francisco (EUA).

No início de 2020, o Cruise Origin foi lançado. Foi o primeiro veículo totalmente elétrico feito sob medida para os negócios de compartilhamento de viagens e entrega. Também, foi anunciado que o Cruise Origin será produzido na Factory Zero, que é a fábrica da GM dedicada a construir veículos movidos pela tecnologia de bateria Ultium.

“Como você sabe, nossa missão não é apenas construir tecnologia de direção autônoma ou um carro autônomo, é construir um meio de transporte que seja mais seguro, mais limpo, mais barato e acessível do que o que existe hoje e estamos no prestes a fazer isso graças à nossa parceria com a GM”, disse Kyle Vogt, co-fundador e CTO da Cruise.

Compromisso

“Se esta ambição, talento e tecnologia não resultarem em um mundo mais seguro para todos, então não terá atingido a plenitude do seu potencial. Queremos que todos tenham a oportunidade de se juntar a nós e fazer parte deste movimento. Queremos que todos tenham a oportunidade de dirigir os veículos que estamos construindo. E que cada comunidade se beneficie de ruas mais seguras, silenciosas e verdes”, declarou Barra.

General Motors

A General Motors é uma empresa global comprometida em oferecer maneiras mais seguras, melhores e mais sustentáveis para as pessoas se locomoverem. A General Motors, suas subsidiárias e suas joint ventures vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem ser encontradas em http://www.gm.com.

