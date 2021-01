MAIS DACIA, SEMPRE DACIA

Durante a apresentação pelo Grupo Renault do plano estratégico Renaulution, a marca Dacia revelou sua estratégia para os próximos cinco anos. Com a criação da unidade de negócios Dacia-Lada, a Dacia poderá aumentar sua eficiência e competitividade e ir ainda mais longe em termos de mercados e produtos, principalmente no segmento C. O Bigster Concept abre caminho para a abertura da gama Dacia a novos horizontes.



“A Dacia sempre será a Dacia e vai continuar oferecendo modelos confiáveis e que fazem sentido para os clientes, a compra esperta pela melhor relação preço-valor. Com a criação da unidade de negócios Dacia-Lada, vamos explorar ao máximo a plataforma modular CMF-B, aumentar nossa eficiência e aprimorar ainda mais a qualidade, competitividade e atratividade dos nossos produtos. Com isso, temos todas as cartas na mão para subir aos degraus mais altos. O Bigster Concept está abrindo o caminho neste sentido”. Denis Le Vot, CEO das marcas Dacia e Lada, durante a apresentação do plano Renaulution.



Um modelo de negócios a toda prova, único e eficiente

Há quase 15 anos, a Dacia oferece veículos contemporâneos, simples e atraentes. Baseando-se em um know-how inigualável, a Dacia se beneficia, com o melhor custo, de soluções tecnológicas testadas e aprovadas, bem como sinergias do Grupo Renault e da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

Conhecida por seu modelo de distribuição enxuto, a Dacia consolidou seu nome em 44 países, com mais de 7 milhões de veículos vendidos e vários campeões de vendas. Entre os clientes particulares na Europa, ano após ano, o Sandero continua sendo o veículo mais vendido considerando a totalidade dos segmentos, e o Duster é o SUV número um.

Alinhada com sua época, a Dacia sempre soube oferecer a melhor equação. Para reforçar e continuar oferecendo veículos adaptados às necessidades reais dos clientes, bem como aos novos desafios da indústria automotiva, a Dacia vai se basear em:

• Uma estratégia de design to cost frugal e rigorosa no desenvolvimento de seus produtos;

• Uma unidade de negócios Dacia-Lada dedicada, sustentada por um grupo automotivo global, principalmente em termos de tecnologias, a fim de aumentar o potencial de sinergias e carry over;

• A utilização pela Dacia e Lada da plataforma CMF-B da Aliança, competitiva e extremamente flexível, que permitirá passar de 4 plataformas para apenas 1 e de 18 carrocerias para 11;

• Veículos baseados nesta plataforma, que poderão ser equipados com motores com energia alternativa ou híbridos, garantindo a conformidade com a evolução das regulamentações e respondendo às expectativas dos nossos clientes;

• Uma gama competitiva, ampliada e modernizada, com o lançamento em 2021 dos novos Sandero e Logan, mas também do Dacia Spring, o compacto urbano 100% elétrico mais acessível da Europa e, por fim, 3 novos modelos que serão lançados até 2025;

• A entrada em pé de igualdade no segmento C, simbolizado pelo Bigster Concept.





Dacia Bigster Concept: um toque de frescor para o Segmento C

Fiel ao espírito Dacia, o Bigster Concept é um veículo de 4,6 m, robusto e espaçoso. Sedento pelas atividades ao ar livre e pelas estradas de terra, ele oferece – sem supérfluos – tudo o que é essencial para um SUV em seu segmento.

Este SUV é a receita da Dacia que tornará o segmento C acessível, pelo preço de um veículo do segmento inferior.

“O Dacia Bigster Concept representa a evolução da marca. Essencial com um toque de frescor e um espírito outdoor. Ele prova que a acessibilidade não se opõe à atratividade. Na Dacia, essa é a nossa convicção e este carro é a prova disso”. Alejandro Mesonero-Romanos, Diretor de Design da Dacia.

O Bigster Concept tem em seu DNA os fortes valores da marca, aqueles que permitiram que, ano após ano, ela consolidasse uma forte relação com sua comunidade de clientes e fãs: simplicidade, honestidade e autenticidade.

As proporções do Dacia Bigster Concept são tanto contemporâneas como atemporais. Elas remetem à robustez logo ao primeiro olhar. Suas linhas são simples e transmitem segurança. Elas não escondem falsas aparências.

Seus volumes externos prometem uma habitabilidade interna generosa, no melhor nível para a categoria. Sua assinatura luminosa em Y ficou maior, criando um estilo SUV tanto imponente como assumido.

A cor verde-escura reforça o lado descolado e aventureiro, um espírito de liberdade já profundamente emblemático do DNA da marca.

Não são necessários artifícios ou supérfluos, acabamentos cromados ou imitando alumínio. O Bigster Concept oferece o essencial de um autêntico SUV com escolhas ousadas como, por exemplo, a utilização sistemática de plásticos reciclados brutos para os elementos de proteção externa.

Destinado a assumir a dianteira da gama Dacia, ele poderá receber motorizações alternativas e híbridas graças à sua plataforma, permitindo que a marca esteja em perfeita sintonia com as expectativas dos nossos clientes, bem como as evoluções das regulamentações.

Com o Bigster Concept, a Dacia se torna sinônimo de evasão, para permitir aos clientes viver experiências únicas, verdadeiras e simples. Mais do que nunca, a Dacia representa esta liberdade de ir e vir, simbolizando uma compra racional, baseada nas reais necessidades dos clientes e suas principais aspirações. Uma aquisição com significado. Dacia: sempre essencial e mais atraente do que nunca.







Sobre a Dacia

A Dacia é uma marca do Grupo Renault, presente em 44 países, principalmente na Europa e na Zona do Mediterrâneo. Nascida na Romênia, em 1968, a marca foi comprada pelo Grupo Renault e relançada em 2004, com a chegada do Logan. A Dacia oferece carros com a melhor relação valor – preço de mercado. Graças aos seus modelos emblemáticos – Logan, Sandero e Duster – a marca atingiu um grande sucesso comercial. Até hoje, a Dacia já vendeu mais de 7 milhões de veículos.