SM Kart Competition: Campeão, Alberto Otazú começa temporada vencendo

(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Não existe melhor maneira de começar uma temporada buscando o bicampeonato desde a primeira etapa. E foi o que fez Alberto Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/TS Sports) no último fim de semana (09/01), quando repetiu a performance de 2020 no fechamento do SM Kart Competition, para se tornar o primeiro campeão da categoria Graduados. Ele novamente fez barba, cabelo e bigode, ao largar da pole position no Kartódromo Granja Viana (Cotia/SP), estabelecer a volta mais rápida do dia (58s993) e vencer com 7s004 de vantagem sobre Rogério Cebola. Os outros vencedores foram Marco Verga (Super Sênior), Laila Almeida (Graduadas Feminino), Gabriela Bugallo (Novatas Feminino), Marcela Gabriela (Estreantes Feminino), Matheus Firmino (Novatos Masculino), Marcelo Camacho (Estreantes Masculino).

“Foi gostoso começar o campeonato de 2021 desta maneira e ainda subindo no pódio com o ‘Cebola’, meu apoiador e amigo. Quero cumprimentar o Nenê (Valdo Gregório) pelo excelente grid em todas as cinco corridas e pelo sucesso na promoção do campeonato”, comentou Otazú, destacando que na corrida principal, que venceu, o grid foi de 33 kartistas. No total, 127 pilotos estiveram competindo em sete categorias do SM Kart Competition.

Os seis primeiros na Graduados foram: 1) Alberto Otazú, 17 voltas em 18min05s093; 2) Rogério Cebola, a 7s004; 3) Marcos Takuma, a 13s406; 4) Everton Carajeleascow, a 15s374; 5) Rodrigo Oliveira, a 15s574; 6) Marco Verga, a 19s831.

Os seis primeiros na Super Sênior foram: 1) Marco Verga, 2) Wnderley Borges; 3) Luiz Gouvêa; 4) Wilton Jr; 5) Wagner Botelho; 6) Valdo Gregório.

Os seis primeiros na Graduadas Feminina foram: 1) Laila Almeida, 16 voltas em 18min00s108; 2) Vanessa Vieira, a 7s726; 3) Evelyn Saizaki, a 8s911; 4) Grazielle Gonçalves, a 32s618; 5) Fernanda Lamucchi, a 53s687; 6) Janaina Zoumbounelos, a 1 volta.

Os seis primeiros na Novatas Feminina foram: 1) Gabriela Bugallo; 2) Raquel Ribeiro; 3) Damicelli Gervataukas; 4) Isis Brito; 5) Ana Paula de Oliveira; 6) Amanda Folha Verde.

Os seis primeiros na Estreantes Feminino foram: 1) Marcela Gabriela, 12 voltas em 19min16s309; 2) Carolina Fernandes, a 0s434; 3) Alexandra Caropreso, a 1s683; 4) Jordania Engel, a 10s684; 5) Isabella França, a 16s362; 6) Nidia Ayumi, a 22s300.

Os seis primeiros na Novatos Masculino foram: 1) Matheus Firmino, 17 voltas em 18min48s134; 2) Bruno Sutter, a 0s080; 3) Gustavo Braga, a 0s426; 4) Kleber Bragato, a 0s977; 5) André de Lolo, a 10s948; 6) João Paulo, a 22s511.

Os seis primeiros na Estreantes Masculino foram: 1) Marcelo Camacho, 16 voltas em 19min11s056; 2) Fernando, a 4s510; 3) Henrique Dantas, a 10s208; 4) João Marcos, a 14s324; 5) Guilherme, a 33s814; 6) Michael Soares, a 35s573.

A segunda etapa do SM Kart Competition está prevista para o dia 20 de fevereiro, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O SM Kart Competition tem patrocínio de Albarelli, Centoeonze Design, Cervejaria Paulistânia, Divando, DKR Luvas, HarderThan, Loba Eventos, Meg Star Speedwear, PFox Informática, SM Renovadora de Veículos, Studio Oliver, Surah Korean Cuisine, Zio Vito Pizza & Pasta, WJS Secret.

