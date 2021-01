Campeão da GT Sprint Race assina mais uma temporada

//

(Rodrigo Guimarães)

(Rodrigo Guimarães)

(Rodrigo Guimarães)

São Paulo (SP) – O mineiro Marcelo Henriques (Mais1 Café, D4U Law Group, Action 360) confirmou sua presença na GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo nacional, em 2021. Campeão da PROAM no ano passado, correndo ao lado de Alex Seid, ele fará sua terceira temporada em busca de mais uma boa campanha ao longo do ano. O mineiro, como era de se esperar, chega empolgado para o Brasileiro – quando mais uma vez dividirá o carro com Alex – e satisfeito com o resultado de 2020.

“Satisfação enorme ter sido campeão. Por um lado, pelo tanto que eu sonhei com um momento assim quando era criança. Por outro lado, hoje é uma grande satisfação conseguir potencializar o retorno aos patrocinadores por conta disso e devolver as boas energias que recebi de amigos e tantas pessoas que me ajudaram até aqui”, destaca.

Por falar em patrocinadores, Marcelo já renovou com seus quatro apoiadores que tiveram participação fundamental na campanha de 2020, bastante disputada e recompensada com o título. Mais 1 Café, D4U, Law Group e Action 360 seguem ao lado do piloto.

“Esse suporte é fundamental para que possamos seguir trabalhando forte. A partir daí, os resultados virão naturalmente. Também estamos conversando com outros parceiros e seguimos abertos a novos que queiram apostar no projeto”, afirma.

Com relação ao desafio deste ano, Marcelo Henriques aposta no melhor e no prazer de fazer o que gosta. “Sobre a nova temporada, é abraçar cada momento, aprender, curtir, dedicar-se e agradecer. Não tem preço e é um presentão da vida continuar fazendo o que mais amo numa categoria que te proporciona tanto como a GT Sprint Race”, encerra.

No ano passado, Marcelo e Alex venceram quatro corridas, ficam em segundo em outras duas, além de um qualificatório na etapa final. A regularidade foi fundamental para a dupla que garantiu o título de um campeonato bastante acirrado com um total de 221 pontos.

Classificação geral final Brasileiro 2020

PROAM

1) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 221 pontos

2) #11 Weldes Campos, 219

3) #79 Pedro Ebrahim/Kau Machado, 173

4) #45 Léo Torres/Luis Debes, 170

5) #30 Josimar Jr, 163

6) #793 Adalberto Baptista, 149

7) #53 Enrico de Lucca/Danillo Ramalho, 64

8) #55 Vinny Azevedo, 28

Acompanhe novidades pelo facebook do piloto https://www.facebook.com/marcelohenriquespiloto e instagram/mar_henriques.





Consultoria de Comunicação de Marcelo Henriques:

MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga – Mtb 18324

Fone: (11) 98266-6086 – E-mail: mbragacom@mbragacom.com.br











Correndo ao lado de Alex Seid, o mineiro ainda foi vice no Overall







Corridas acontecerão no sábado (19) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo







Piloto mineiro garantiu o topo do pódio na Corrida 1 em Interlagos e de sobra a dupla assegurou o primeiro lugar na classificação da PROAM







Penúltima etapa esquenta o Autódromo de Interlagos. Depois será o evento final em Curitiba, em dezembro

Imagem WEB

Imagem ALTA