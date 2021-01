Para avançar no futuro com zero emissão, GM faz convite: “Everybody In”

DETROIT – A General Motors está lançando uma nova campanha de marketing como parte dos amplos esforços da empresa para acelerar a adoção em massa de veículos elétricos. A campanha “Everybody In” é um apelo à ação que visa refletir um movimento inclusivo e acessível. A empresa também está evoluindo sua identidade de marca, acompanhando a transformação da GM, para entregar uma visão que prevê um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento.

“Há momentos na história em que tudo muda. Pontos de inflexão. Acreditamos que esse ponto está sobre nós para a adoção em massa de veículos elétricos (EVs)”, disse Deborah Wahl, diretora de marketing global da GM. “Ao contrário de antes, temos as soluções, capacidade, tecnologia e escala para colocar todos em um EV. Nossa nova identidade de marca e campanha são projetadas para refletir isso.”

A campanha “Everybody In” define um tom otimista e inclusivo para o futuro elétrico da empresa e se concentra em três temas:

• Estimular uma nova geração de compradores e acelerar a adoção do EV;

• Demonstrar a liderança em elétricos da GM, que inclui o investimento de 27 bilhões de dólares em produtos EV e AV (autônomos) até 2025 e os lançamentos de 30 novos EVs globalmente até o final de 2025;

• Destacar o alcance, desempenho e flexibilidade da plataforma Ultium.

A Ultium será a base para a linha de EVs de nova geração da GM, propulsionando tudo, desde veículos de mercado de massa até os de alto desempenho, incluindo o GMC HUMMER EV e Cadillac LYRIQ. A plataforma Ultium da GM será capaz de entregar um EV que pode ir até 724 km¹ com carga total, irá impulsionar EVs de muitos tamanhos, formas e faixas de preço e é capaz de desempenho de 0-100 km/h² em apenas três segundos em alguns modelos.

“A GM tem o talento, a tecnologia e a ambição para promover um mundo mais seguro para todos, ajudar a reduzir as emissões e acelerar em direção ao nosso futuro totalmente elétrico”, disse Wahl. “’Everybody In’ demonstra nossa intenção de liderar, ao mesmo tempo em que convida outros – legisladores, parceiros, consumidores – a desempenhar um papel ativo no avanço da sociedade, seja ajudando a expandir a infraestrutura, defendendo o progresso em suas comunidades ou simplesmente fazendo test-drive em um EV para aprender sobre seus benefícios.”

Influenciadores que desafiam as expectativas e representam todas as esferas da vida figurarão esta campanha. Esses agentes de mudança incluem Malcolm Gladwell, autor de “The Tipping Point”, a surfista profissional e sobrevivente de ataque de tubarão Bethany Hamilton, o instrutor de fitness Cody Rigsby e a jogadora Erin A. Simon.

“Everybody In” inaugural nova identidade de marca

À medida que a GM amplia sua mensagem de elétricos, ela também cria uma identidade de marca revitalizada e projetada para um ambiente que prioriza o digital. O novo logotipo se baseia em uma forte herança, ao mesmo tempo que traz um visual mais moderno e vibrante para o familiar quadrado azul da GM. A nova identidade se estende a marcas de tecnologia, incluindo a Ultium. A equipe de designers da GM encarregada de criar o novo logotipo considerou como equilibrar a história e a confiança inerente ao design existente com a visão da GM para o futuro.

De acordo com Sharon Gauci, diretor executivo de Global Industrial Design da GM: “Este foi um projeto que nossa equipe levou para o lado pessoal, não apenas para nós, mas para os 164.000 funcionários que este logotipo representa. Em cada etapa, queríamos ser intencionais e deliberados porque este logotipo significa um pensamento criativo e inovador em toda a família global da General Motors.”

O novo logotipo da GM apresenta um gradiente de cores vibrantes em tons de azul, evocando o céu limpo de um futuro com zero emissão e a energia da plataforma Ultium. As bordas arredondadas e a fonte em minúsculas criam uma sensação mais moderna e inclusiva. O sublinhado do “m” conecta-se aos logotipos GM anteriores, bem como representa visualmente a plataforma Ultium. E dentro do espaço negativo do “m” está um aceno para a forma de um plugue elétrico.

Uma nova maneira de aprender mais

Para complementar a campanha “Everybody In” e a nova identidade da marca GM, a empresa lançará um novo site GM.com em 11 de janeiro de 2021 para compartilhar as últimas informações e histórias sobre o trabalho da GM em eletrificação, segurança, cidadania e no caminho para direção autônoma. GM.com celebrará as pessoas e as tecnologias que estão levando a GM adiante e desempenhará um papel significativo em trazer notícias e atualizações para públicos em todo o mundo.

General Motors

1Estimativa GM. Estimativas da EPA não estão disponíveis. A autonomia do veículo pode variar conforme diversos fatores, incluindo temperatura, terreno, idade da bateria, uso do veículo e manutenção.

2Estimativa GM.

