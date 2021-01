FÓRMULA 1 2020 – TESTES PÓS-CORRIDA EM ABU DHABI

A Renault DP World F1 Team concluiu sua temporada de 2020 nas pistas durante os testes pós-corrida em Abu Dhabi, com Fernando Alonso e Guanyu Zhou ao volante dos carros Renault R.S. 20 no Circuito Yas Marina.

Foi um dia produtivo dos dois lados do box – Fernando acumulou 105 voltas e marcou o melhor tempo, às vésperas de seu retorno às competições de Fórmula 1 com a equipe, em 2021. Já Zhou completou 98 voltas, com uma forte recuperação após ter rodado na pista na curva nº 19, que atrasou parcialmente sua programação nesta manhã.

Os testes de hoje tiveram como objetivo fazer com que os dois pilotos se familiarizem com as máquinas modernas da Fórmula 1, com simulações de qualificações com pouco combustível e de corrida com o tanque cheio.

Há algumas semanas, no mesmo circuito, Fernando e Zhou testaram o R.S.18, o modelo de dois anos atrás, com pneus de demonstração, enquanto que hoje eles fizeram os testes com pneus Pirelli C4 (médios) e C5 (macios).



Fernando Alonso, #14, R.S.20-06, P1, 1’36’’333, 105 voltas:

“Foi bem legal estar de volta ao volante hoje, principalmente junto da equipe. Durante as minhas preparações, testei o carro de 2018, mas este aqui é coisa séria e reacendeu um pouco mais o meu espírito competitivo. Foi muito bacana sentir como são os carros mais modernos e ter uma experiência de tudo o que eles podem entregar. Acompanhei de perto o progresso da equipe durante todo o fim de semana e isso rendeu bons aprendizados, para ver do lado de fora o que vivenciei no cockpit hoje. Finalizamos uma série de itens básicos que iniciamos durante as preparações na fábrica, como os ajustes do banco, a posição do pedal e por aí vai, e isso é muito bom porque teremos apenas um dia e meio de testes no início do próximo ano para a pré-temporada. Hoje foi dia de fazer checagens e, agora, partimos para o Natal e Ano Novo com um estado de espírito muito bom, com todos na equipe motivados.”



Guanyu Zhou, #46, R.S.20-05, P9, 1’37’’902, 98 voltas:

“Hoje tivemos um dia bacana, me acostumei com o carro logo de cara, fizemos muitas voltas, incluindo simulações de corrida e performance, foi muito interessante. Nosso ritmo foi razoavelmente estável e isso me deixou feliz, principalmente na simulação de performance desta manhã. Houve algumas questões técnicas aqui e ali, mas por isso fazemos testes, fizemos várias voltas e esse é o objetivo principal. Eu não estava preocupado em fazer tempos de volta e, durante as duas últimas sessões, junto com a equipe, conseguimos um bom equilíbrio do carro em comparação com as sessões noturnas do fim de semana – esse é o aprendizado positivo para a equipe. No geral, estou bem contente com a primeira vez em que pilotei o carro de 2020, por isso agradeço à Renault pela oportunidade.”