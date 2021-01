Ford patenteia novo sistema de bancos que reclinam quase 180 graus

//

Criados para a nova F-150, os bancos Max Recline oferecem o mesmo padrão de conforto da primeira classe dos aviões

Seu desenvolvimento gerou cinco patentes vinculadas ao processo de montagem e design

A novidade surgiu da observação dos hábitos dos clientes de picapes nos Estados Unidos, proporcionando um local de descanso

A Ford vai oferecer na nova F-150 2021 nos Estados Unidos uma nova opção de bancos, chamados Max Recline, que podem reclinar quase 180 graus e se transformar em uma cama, com o mesmo padrão de conforto da primeira classe dos aviões.

Os novos bancos geraram cinco patentes vinculadas ao processo de montagem e design e são um item exclusivo da Ford Série F, picape mais vendida dos Estados Unidos há 43 anos consecutivos, dentro da categoria.

No desenvolvimento da nova F-150, a equipe de conforto da Ford estudou como os clientes usam as picapes na vida diária, gravando centenas de horas de vídeo no campo. Os bancos Max Recline foram feitos para o cliente que precisa de uma soneca rápida entre os turnos de trabalho, quer um lugar confortável e seco para dormir no acampamento ou um local para descansar durante um torneio esportivo de um dia inteiro.

“Sabemos que o pessoal que trabalha em canteiros de obras e mineração usa a cabine da picape para cochilar nos intervalos e aprendemos que os proprietários comuns fazem o mesmo”, diz Jackie DiMarco, diretora da linha de picapes da Ford nos EUA. “Quando eu levava minhas filhas para torneios de hóquei, entre os jogos uma dormia no banco de trás e a outra ficava no chão da minha picape. Isso reforçou a ideia de que precisávamos corrigir isso.”

Os engenheiros da Ford testaram vários conceitos dos novos bancos, refinando o movimento e o conforto até chegar ao formato final, que tem funcionamento simples e não exige motores adicionais. Seu mecanismo eleva parte do assento em 9 centímetros para criar uma superfície plana e apoiar a parte inferior das costas. O encosto superior também ganhou um suporte para apoiar o pescoço, aumentando o conforto e a produtividade dos usuários.