Conceito de táxi autônomo ganha “Prêmio de Mobilidade Novo Normal” da Ford

A Ford desafiou estudantes de design da Europa a criar novas soluções de mobilidade, considerando as dificuldades que o distanciamento social trouxe para o transporte público. O conceito de táxi autônomo “muvone” venceu o prêmio “New Norm Mobility Award” (ou “Prêmio de Mobilidade Novo Normal”), com uma solução que pode ajudar as pessoas – especialmente as com mobilidade restrita – a se locomover com segurança.

Com um interior minimalista, superfícies planas e materiais fáceis de limpar para que o veículo possa ser desinfetado entre as viagens, o conceito “muvone” foi desenvolvido por Marius Lochner, da Staffordshire University, no Reino Unido. Seu objetivo é favorecer a inclusão social num momento em que os idosos e pessoas com mobilidade reduzida mais precisam.

“A crise do Covid-19 influenciou muito nossas vidas, mudou a maneira como as pessoas e as mercadorias são transportadas e criou um ‘novo normal’ para todos”, diz Chris Hamilton, designer-chefe da Ford Europa. “Isso requer novas ideias de design, recursos e aplicativos para a mobilidade, num momento em que o veículo é o espaço privado preferido e a saúde é mais importante que nunca.”

O prêmio faz parte do “New Designers Awards”, a maior feira universitária de design do Reino Unido, e contou com a parceria da Revista Top Gear.

“A abrangência e criatividade mostradas nas propostas desse desafio foram impressionantes, mostrando o verdadeiro talento da próxima geração vinda do sistema educacional, e não facilitou em nada a escolha de um vencedor ”, disse Charlie Turner, diretor editorial da Top Gear, que fez parte do painel de jurados junto com designers da Ford.

Um veículo inteligente para um mundo inteligente – com foco na privacidade e segurança do indivíduo – o “muvone” está muito próximo da abordagem de design da Ford centrada no ser humano. A linguagem acolhedora de design, a proposta bem pensada e a adequação do seu uso à infraestrutura urbana atual ajudaram a destacar o projeto.