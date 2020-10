Onix Plus Midnight fará sua estreia global no Brasil

//

SÃO CAETANO DO SUL – A Chevrolet prepara duas novidades focadas em design para a linha Onix, uma específica para o hatch e outra para o sedã. A mais sofisticada delas é o Onix Plus Midnight. O modelo se diferenciará pelo visual e acabamento “todo preto”.

A série Midnight é a mais popular da Chevrolet no mercado e já faz sucesso com outros tipos de carroceria, como a picape S10 e o SUV Equinox.

“Também é a série mais eclética da marca Chevrolet, pois a customização Midnight sempre imprime uma personalidade bem distinta de acordo com a proposta do veículo. Pela primeira vez no mundo o conceito será visto no Onix Plus”, destaca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

###

Sobre a Chevrolet

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas nos sites www.chevrolet.com.br e media.gm.com/brasil e no perfil do Twitter: www.twitter.com/GMBPress

Por favor, ver o seu lighbox para modificar arquivos. É recomendado que você baixe seus conteúdos lightbox atuais e limpe seus arquivos para adicionar mais.

Ir para minha coleção | Eu entendi & fechar janela

De volta ao topo