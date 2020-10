Ford inicia a produção da nova F-150 nos EUA e a construção de centro de veículos elétricos

A Ford anunciou hoje o início da produção da nova F-150 no histórico complexo do Rouge, em Dearborn, EUA, e a construção de um novo centro de veículos elétricos no local, onde será feita a F-150 elétrica em meados de 2022, além de uma versão híbrida – veja o vídeo.

“Estamos orgulhosos de mais uma vez inovar para o futuro no Rouge, com a estreia da nova F-150 e a construção de um novo centro de manufatura para a produção da primeira F-150 elétrica”, disse Bill Ford, presidente do Conselho da Ford. “A crise de Covid-19 deste ano deixou claro por que é tão importante para empresas como a Ford ajudar a manter nossa base de manufatura forte e ajudar o país a voltar ao trabalho.”

Um estudo recém-lançado do Boston Consulting Group (BCG) revelou que a Série F, picape mais vendida da América desde 1977, está entre os bens de consumo mais valiosos da América e é um importante gerador de empregos. Seus dados incluem:

Dos mais de dois milhões de picapes grandes produzidas nos EUA no ano passado, a Ford montou quase a metade – o dobro de qualquer outra montadora;

A Série F contribuiu com quase US$ 50 bilhões para o PIB dos EUA;

A Série F sozinha gera mais receita do que grandes empresas como McDonalds, Nike, Coca-Cola, Visa e Netflix.

A nova F-150 chega ao mercado norte-americano em novembro para elevar o padrão das picapes. Ela terá a maior capacidade de reboque e carga útil do segmento e recursos totalmente novos para aumentar a produtividade, como atualizações “over-the-air” e um trem de força híbrido PowerBoost de 3.5 litros com gerador de energia integrado, o Pro Power Onboard.

“O lançamento da nova F-150 está a caminho – no prazo e com a qualidade que os nossos clientes exigem para realizar o seu trabalho”, disse Jim Farley, diretor de Operações da Ford e novo CEO. “As picapes Série F são a espinha dorsal do trabalho e da produtividade dos EUA. Agora estamos nos preparando para construir uma versão elétrica do veículo mais popular da América, uma ferramenta realmente capaz feita especialmente para os clientes de picapes.”

A F-150 elétrica está passando por dezenas de milhares de horas e milhões de quilômetros de testes extenuantes nas pistas e laboratórios para ser a picape mais poderosa e com menor custo total de operação da linha já feita até hoje. Além disso:

A Ford vai lançar uma nova tecnologia na F-150 elétrica que permite usar a picape como fonte de energia para acampamentos e locais de trabalho;

A F-150 elétrica contará com dois motores elétricos para entregar mais potência, torque, aceleração e capacidade de reboque que qualquer F-150 disponível hoje;

​​Veículos elétricos, como a F-150 elétrica, requerem significativamente menos manutenção que um motor a gasolina típico, com economia de mais de 40% no custo total operação;

Com um porta-malas dianteiro gigante, a F-150 elétrica aumenta a versatilidade e segurança no transporte de carga e objetos valiosos;

Como os demais modelos da nova F-150, a versão elétrica será melhorada continuamente ao longo do tempo com atualizações rápidas “over-the-air”.