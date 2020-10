Chevrolet vai estrear versão RS no Brasil

SÃO CAETANO DO SUL – Dentro da linha de séries especiais, a versão RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, pelo fato de agregar acabamentos exclusivos que proporcionam um design mais esportivo ao veículo. Inicialmente presente apenas em modelos icônicos da marca, seu conceito vem se expandindo para diversos modelos recém-lançados do portifólio. No Brasil, o Onix foi o escolhido para estrear a versão RS, justamente por alcançar diversos perfis de clientes com seu grande volume de vendas.

“O conceito RS na linha Chevrolet foca no aspiracional e agrega um visual bem esportivo ao veículo. A versão conta com acabamentos específicos que proporcionam uma aparência exclusiva ao acentuar as linhas aerodinâmicas da carroceria e dão um toque mais marcante para o interior”, explica Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul.

O Onix RS será equipado com o motor 1.0 turbo e terá um pacote de equipamentos exclusivo para o mercado brasileiro, para atender as preferências do consumidor local.

