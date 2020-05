General Motors retoma produção de veículos em São Caetano do Sul

SÃO CAETANO DO SUL – A General Motors retoma a produção de veículos no Brasil a partir de hoje, dia 18 de maio de 2020, após parada causada pela pandemia da Covid-19. O reinício é gradual e exclusivamente para o primeiro turno neste primeiro momento.

A GM desenvolveu um rígido protocolo de segurança que tem como objetivo manter o novo coronavírus fora de suas instalações; prevenir a propagação do vírus dentro da empresa; e gerenciar de forma efetiva casos suspeitos ou confirmados.

“Antes mesmo de pararmos nossa produção, uma equipe multifuncional começou a trabalhar neste novo protocolo de segurança. Ele é baseado nas orientações globais da GM e aprendizados que tivemos das nossas operações que já retomaram na China e na Coreia do Sul, e foi testado pelas equipes que estão nas fábricas consertando respiradores. Por isso, estamos muito seguros de que as medidas tomadas são eficazes e que estamos oferecendo o melhor ambiente de trabalho para os nossos empregados”, comenta Luiz C. Peres, vice-presidente de manufatura da GM América do Sul. “Também por isso, estamos disponibilizando o nosso guia de orientação para empregados com o intuito de difundir boas práticas que podem ser úteis para outras entidades e para a comunidade em geral na luta contra a Covid-19”, complementa Peres.

Entre as principais novas medidas de segurança estão:

A GM manterá as outras duas novas atividades do Complexo Industrial de São Caetano do Sul, iniciadas durante a paralisação. O conserto de respiradores segue em operação, bem como a nova linha de produção de máscaras de proteção.

Novo Tracker

O foco da produção na retomada será o Novo Tracker. O SUV, lançado no início do período de quarentena no país, rapidamente alcançou a preferência do brasileiro, sendo o SUV mais vendido da categoria desde abril.

“Estamos atendendo em todo o Brasil através das vendas online pelos sites chevrolet.com.br ou ofertaschevrolet.com.br e nossas lojas estão abertas nas regiões em que há permissão para atuação do comércio”, explica Hermann Mahnke, diretor executivo de Marketing da GM América do Sul.

General Motors

A General Motors é uma empresa global comprometida em oferecer maneiras mais seguras, melhores e mais sustentáveis para as pessoas se locomoverem. A General Motors, suas subsidiárias e suas joint ventures vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem ser encontradas em http://www.gm.com.

