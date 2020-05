Covid-19: Transcatarina 2020 será em outubro

//

Transcatarina 2020 é transferido para o mês de outubro



(Douglass Fagundes/DFOTOS)

Decisão zela pela proteção dos participantes e das cidades que acolhem o evento



(Magnus Torquatto/DFOTOS)

O roteiro do Transcatarina 2020 será mantido: Fraiburgo, Treze Tílias e Caçador



(Cadu Rolim/DFOTOS)

A cerca de dois meses do Transcatarina 2020, o Caçador Jeep Clube e a SC Racing decidiram por remarcar a data da 12ª edição do evento que, até então, seria realizada de 07 a 11 de julho. Sem perspectivas de uma melhora no cenário desta pandemia gerada pelo coronavírus Covid-19 nos próximos meses, a nova data do evento será de 27 a 31 de outubro. O roteiro permanecerá o mesmo, com largada e chegada em Fraiburgo, no Hotel Renar, e os pernoites nas cidades de Treze Tílias e Caçador.

Diversos fatores levaram os organizadores a tomarem essa decisão, sobretudo ao fato de o Transcatarina mobilizar aproximadamente 1.000 pessoas vindas de várias regiões do País – são mais de nove estados e 100 cidades representadas neste evento. “Temos participantes que são do grupo de risco e, é fato, que a aglomeração no Transcatarina é inevitável, uma vez que temos o briefing, os jantares de confraternização e a grande festa da final. Se tirarmos isso da programação, seria o mesmo que deletar a identidade do nosso evento”, explicou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa.

O cuidado que todos merecem

O Caçador Jeep Clube e a SC Racing observaram todos os desdobramentos desta pandemia e analisou cada detalhe que envolve a estrutura de um evento do porte do Transcatarina e, com carinho e prudência, também entendeu o risco que poderia ser levado às cidades que sempre o acolhe. “São municípios interioranos, a maioria pequenos e com poucos casos registrados de Covid-19. Temos a obrigação de zelar por eles”, apontou Costa.

Ainda, da parte organizacional do Transcatarina, os preparativos para o evento foram suspensos com o decreto do isolamento social. Neste momento, é preciso finalizar o levantamento dos percursos para todas as categorias (Competição, Passeio e Adventure), bem como negociar com os fornecedores que compõe a estrutura e logística deste encontro. “Portanto, é preciso considerar a exposição ao risco de contaminação de nossa equipe, proprietários das fazendas e colaboradores que, gentilmente, nos fornecem a matéria prima para nosso evento. Saliento que muitas dessas empresas têm outras prioridades neste período que atravessamos”, disse Costa.

A decisão mais acertada

Cada motivo colocado em pauta pelo Caçador Jeep Clube e a SC Racing defendendo a transferência de data do Transcatarina, foi cuidadosamente debatido entre todos os envolvidos, inclusive, participantes inscritos. Porém, o que não se pode negar é que, em outubro, haverá um Transcatarina mais feliz, com as pessoas respirando em paz e mais seguras na questão da saúde pública. “Somos um povo caloroso e merecemos viver o Transcatarina na sua plenitude, onde a expansão da emoção faz dele um encontro sempre inesquecível. Afinal, quem quer terminar o Transcatarina e não poder abraçar os amigos?”, encerrou Costa.

O 12º Transcatarina está com as inscrições abertas pelo site www.transcatarina.com.br e tem limite para 250 veículos inscritos. As categorias disponíveis são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Radical 1 e 2, e Adventure 1, 2 e 3).

O 12º Transcatarina tem patrocínio de Hotel Renar e SFI Chips

Apoio de Grupo Gratt, Trilha Eurocar, FD Stands e Displays, Lave Bem Lavanderia, Orange Sun – Energia Renovável, Posto Maçã, Guinchos Fixxar, Kindermann Hotel, Mamute Off-Road, Vipal Rede Autorizada, RF Pneus, Treze Tílias Park Hotel, Linden – Das Echte Bier, Cervejaria Holzbier, Auto Elite, 3RS Confecções, Prefeitura Municipal de Caçador e Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Realização: Caçador Jeep Clube

Parceria: SC Racing







Previsto para o mês de julho, o Transcatarina ainda aguarda os desdobramentos da quarentena do Covid-19 para definir o futuro deste encontro, considerado um dos maiores eventos off-road do País







Está confirmada a terceira cidade do roteiro do 12º Transcatarina que, neste ano, percorrerá o Centro Oeste catarinense







As mudanças começaram pelas categorias de competição que, para o próximo ano, terá nova direção técnica







A 12ª edição do Transcatarina será realizada entre 07 e 11 de julho. As inscrições estão abertas em www.transcatarina.com.br