Funcionárias da Ford gravam vídeos em homenagem ao Dia das Mães

A Ford convidou mães de diferentes áreas da empresa a dar um depoimento sobre a sua experiência com a maternidade. Gravados em casa pelas próprias funcionárias, eles foram reunidos num vídeo – veja aqui – como homenagem ao Dia das Mães.

Os depoimentos reúnem profissionais de várias áreas, como marketing, engenharia, produção, recursos humanos e compras, falando de forma espontânea sobre dois temas: o que é ser mãe e qual o seu sentimento como mãe que, trabalhando na Ford, ajuda a construir os sonhos de outras mães.

”Ser mãe para mim é ser forte de uma maneira que você nunca imaginou que pudesse ser. É você cuidar desde o momento que você descobre que está gerando um neném na sua barriga e dar amor para ele para o resto da vida”, diz Aline do Rio Fortes, engenheira de Produto grávida da pequena Malu. “É assumir de Deus o dom da criação, da doação, do amor incondicional, caminhar sempre junto com nossos filhos e estar presente orientando no caminho correto dessa caminhada chamada vida”, completa Márcia Souza, supervisora de Produção. Sobre as reponsabilidades do trabalho, Patrícia Simão, de Compras, destaca que “todos os dias sou desafiada a fazer o meu melhor, buscando alternativas e inovações”.

A produção traz ainda outro vídeo em forma de poema – veja aqui –, completando a homenagem das funcionárias mamães da Ford a todas as mães do Brasil.