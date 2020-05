Ford lança programa inédito com ações focadas na saúde e proteção dos clientes

A Ford apresentou hoje, via teleconferência, um programa inédito que equipa a sua rede para oferecer um novo padrão de segurança aos clientes, com várias ações focadas na prevenção de doenças, principalmente nesses tempos de coronavírus. O objetivo é que o consumidor que precise ir a uma concessionária para realizar um serviço, ou uma compra agendada, sinta-se totalmente seguro nas instalações da rede Ford.

Para isso, foi criado o programa Ford Clean, composto de dois pilares que incluem uma certificação pioneira com protocolos de higienização e atendimento seguro para as concessionárias e um serviço de desinfecção inédito de veículos. Essas ações atendem a um anseio e mudança de comportamento dos consumidores, que estão dando muito mais importância à higienização em áreas de contato pessoal.

“Para a Ford, as pessoas vêm em primeiro lugar e trabalhamos para atender as demandas e necessidades dos nossos consumidores, especialmente nesses tempos sem precedentes”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais.

“Durante a quarentena, o transporte individual proporcionado pelo automóvel ajuda as famílias a se manterem seguras e ter acesso a serviços essenciais. O programa Ford Clean é uma iniciativa pioneira criada pelo nosso time para que os consumidores sintam-se ainda mais protegidos ao usar o seu carro e os serviços da nossa rede”, completa.

O novo programa se une à iniciativa “Compre Sem Sair de Casa” em que, a partir de agora, os clientes também têm a opção de receber em casa um veículo desinfectado.

Certificação de padrões de higienização

A Ford, por meio do programa Ford Clean, é a primeira montadora no Brasil a ter uma certificação de padrões de higienização e atendimento seguro aos clientes em sua rede. A certificação abrange todas as instalações e operações da concessionária, desde vendas a serviços – inclusive os que são feitos externamente –, com critérios rígidos para garantir a saúde e segurança de todos os empregados, clientes, fornecedores e visitantes.

A certificação foi desenvolvida com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, contendo as melhores práticas para a higienização e prevenção de doenças. Cem por cento da Rede Ford já está certificada com estes novos protocolos, identificados por meio de um selo especial.

Estas recomendações incluem desde rotinas de limpeza dos ambientes e veículos e a disponibilidade de álcool em gel em diferentes pontos até a disposição das mesas, balcões e móveis para garantir o distanciamento social nas concessionárias.

Os funcionários também seguem normas de controle de saúde e conduta, como o uso de máscaras, luvas e cuidados para que o cliente sinta-se à vontade e protegido durante todo o tempo em que permanecer no local. Todos os clientes também receberão máscaras antes de entrar em uma concessionária.

Desinfecção de veículos

A desinfecção de veículos é um serviço inédito que a Ford começa a oferecer na sua rede com foco na segurança e prevenção de doenças transmissíveis – incluindo a nova familia coronavírus. Para essa finalidade é utilizado um desinfetante não disponível ao público em geral, produzido pela 3M, o “Peróxido Pronto Uso”, registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Ele atualmente é empregado nos hospitais mais renomados do Brasil para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco.

Este produto foi testado e aprovado pela engenharia da Ford para garantir compatibilidade com os materiais utilizados nos veículos da marca. A sua aplicação será feita por técnicos treinados, devidamente protegidos, e inclui no mínimo 50 pontos de maior contato nas áreas internas e externas do veículo, como: volante, painel, comandos do câmbio, freio, som, apoios, bancos, cintos de segurança, maçanetas, retrovisores, capô, porta-malas, tapetes, chave e ar-condicionado, incluindo filtro e difusores.

O serviço de desinfecção de veículos começa a ser oferecido na rede de concessionárias da Ford a partir de 11 de maio, com preço público sugerido de R$129.