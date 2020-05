General Motors inicia produção de máscaras e doa 100 mil unidades

//

SÃO CAETANO DO SUL – A General Motors segue buscando maneiras de contribuir no combate à Covid-19 no Brasil e no mundo.

Para ajudar na desaceleração do contágio e se preparar para um retorno gradual e seguro da sua produção, a empresa está investindo na produção de máscaras de proteção que está alocada na área de montagem de protótipos do Complexo Industrial de São Caetano do Sul.

“Nós estamos explorando todas as possibilidades de ajuda e nos mobilizando rapidamente para efetivarmos as ações em diversas frentes. A fabricação de máscaras é um ponto fundamental nessa luta e será ainda mais importante quando retomarmos a nossa produção. Fabricar as máscaras com tecnologia 100% nacional é uma maneira de também fomentar a economia brasileira, sem concorrer com o setor de saúde na aquisição deste importante item”, explica Luiz Carlos Peres, vice-presidente de Manufatura da GM América do Sul.

Esta é uma iniciativa global que já está em operação nos EUA e China. No Brasil, a GM adquiriu equipamentos nacionais para fabricação de máscaras de proteção do tipo três camadas. Em parceria com um fornecedor local, a montadora realizou um processo intenso de engenharia e logística para utilizar apenas a tecnologia nacional disponível e, assim, fomentar a economia local neste momento de crise.

A nova linha de produção tem capacidade de produzir 38 mil unidades por dia e foi instalada em tempo recorde: “Em menos de 30 dias, nós aprovamos o projeto, instalamos a linha de produção, compramos os insumos, e treinamos nossos operadores para trabalhar em dois turnos a partir de maio”, explica o diretor executivo de Engenharia de Manufatura da GM América do Sul, Eric Preuss.

A produção será destinada para empregados que trabalham nas operações da empresa na região quando do retorno das atividades.

“A produção de máscaras é uma das diversas medidas que estamos tomando na preparação para a retomada da nossa produção, mas também é mais uma forma de contribuirmos com a prevenção à disseminação do novo coronavírus. Por isso, estamos doando um lote inicial de 100 mil unidades para famílias em situação de vulnerabilidade social através do Instituto GM”, afirma Peres.

Conserto de respiradores

Atuando junto às autoridades, a GM está liderando esforços conjuntos com o ministério da Economia, SENAI, Abeclin (Associação Brasileira de Engenharia Clínica) e outras empresas no conserto de todos os respiradores que não estão funcionando no Brasil.

A ação tem o intuito de aumentar o número de aparelhos disponíveis para atender pacientes graves infectados pelo vírus Covid-19.

Foram mapeados mais de 3.000 respiradores que não estão em operação. Este número pode ser ainda maior.

O objetivo é consertar 100% dos aparelhos fazendo a logística de buscar nos hospitais, levar até uma fábrica mais próxima, consertar com a mão de obra técnica voluntária treinada pelo SENAI e, depois de funcionando, o equipamento retorna para o hospital de origem para ser usado no combate ao Covid-19.

Instituto GM realiza doações

O Instituto General Motors (IGM), braço social da GM no Brasil, está realizando a doação de cestas de alimentos, higiene e limpeza, óculos de segurança e luvas de látex; além de emprestar carros em comodato para as autoridades nos locais onde a empresa está presente.

Mais de 6.500 cestas de alimentos, higiene e limpeza estão sendo doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em todas as sete cidades em que a GM está presente no Brasil: Gravataí (RS), Joinville (SC), São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e Mogi das Cruzes (SP), além da capital paulista.

Também estão sendo doados 12.500 luvas de látex, 3.000 óculos de segurança a profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o Covid-19.

Além disso, 118 carros foram colocados à disposição em regime de comodato às prefeituras de Gravataí, Joinville, São Caetano do Sul, São José dos Campos; além do governo estadual de São Paulo. Os veículos estão sendo usados para o transporte de profissionais, de equipamentos de saúde e de pacientes; além de outras necessidades.

###

General Motors

A General Motors está comprometida em oferecer às pessoas meios de locomoção melhores, mais seguros e sustentáveis. A GM, suas subsidiárias e entidades de joint venture vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder mundial em segurança de veículos, serviços de segurança e informações, a Maven, sua marca de mobilidade pessoal, e a Cruise, sua empresa de veículos autônomos e car sharing, podem ser encontradas em http://www.gm.com

Por favor, ver o seu lighbox para modificar arquivos. É recomendado que você baixe seus conteúdos lightbox atuais e limpe seus arquivos para adicionar mais.

Ir para minha coleção | Eu entendi & fechar janela

De volta ao topo