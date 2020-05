Ford mostra cinco curiosidades da Ranger em nova série de vídeos

Você sabia que a Ford Ranger é a única picape média do mercado a dispor da função “migalha de pão” no navegador, que ajuda o motorista a encontrar o caminho de volta em trechos onde não existe mapa, muito usada no off-road? Esta é uma das curiosidades mostradas no novo vídeo da Ford – veja aqui –, dentro de uma série que vai apresentar também fatos pouco conhecidos de outros veículos.

Lançado originalmente na versão off-road Ranger Raptor, o recurso “migalha de pão” começou a ser oferecido no Brasil com a central multimídia SYNC 3, a partir da versão XLT. O seu nome é inspirado na famosa história de João e Maria, os irmãos que foram abandonados na floresta e marcaram o caminho com migalhas de pão.

O assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres é outro equipamento da Ranger exclusivo na categoria. Usando câmeras instaladas no para-brisa e um radar no para-choque, ele ajuda o motorista a evitar colisões com veículos ou pedestres que cruzem acidentalmente seu caminho, em velocidades de 5 km/h até 80 km/h.

O vídeo destaca também o alerta de fadiga, o santantônio e a função MyKey da Ranger. O alerta de fadiga usa a câmera frontal para monitorar a condução do motorista. Ao detectar direção irregular – sinal de que ele está “pescando” –, mostra o ícone de uma xícara de café no painel, recomendando uma parada para descanso.

O santantônio da Ranger Limited conta com um design exclusivo, que não é só bonito. Ele foi projetado para melhorar a aerodinâmica do veículo, principalmente em alta velocidade. Já a chave de segurança MyKey permite limitar a velocidade, o volume do rádio e o recebimento de chamadas telefônicas quando a picape é emprestada a um filho, por exemplo, ou usada por terceiros