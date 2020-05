Ford Fund premia estudantes brasileiros com projetos inovadores no combate à Covid-19

Duas equipes de estudantes brasileiros foram premiadas no desafio global Ford College Community Challenge, com projetos inovadores para ajudar suas comunidades a superar as dificuldades causadas pela Covid-19. O evento foi promovido pelo Ford Fund, braço filantrópico da empresa, em parceria com a Enactus, ONG internacional dedicada a inspirar alunos a melhorar o mundo através da ação empreendedora.

O desafio foi lançado em todas as universidades onde a Enactus atua, convidando times do mundo inteiro a inscrever iniciativas de combate à doença. O Ford Covid-19 College Challenge reuniu 152 projetos de 37 países. Foram selecionados 14 vencedores para receber pelo menos US$ 1.000 cada um. No Brasil, um dos vencedores é o Projeto Costuraê, da Universidade Federal do Pará (UFPA), de Belém, que normalmente produz EcoBags e foi adaptado para fazer máscaras com material reciclado, incluindo partes transparentes sobre a boca para facilitar a comunicação com os surdos.

Outro projeto é o Enpathos, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), de Ilhéus, na Bahia, que criou um site para conectar profissionais voluntários de diversas áreas a pessoas que precisam de ajuda, principalmente pequenos empreendedores voltados a atividades de cunho social e economia solidária.

Os demais vencedores incluem universitários de oito países: Estados Unidos, Egito, Eswatini, Índia, Gana, Quênia, África do Sul e Reino Unido. Os projetos vão da distribuição de máscaras para população vulnerável, estações de lavagem de mãos e um aplicativo para distribuição de água potável até a entrega de remédios com drones, uma plataforma de ensino à distância e uma rede de combate à violência doméstica.

“Quando o desafio foi lançado, ficamos impressionados com a quantidade de propostas e ideias criativas”, diz Mike Schmidt, diretor de educação e desenvolvimento da comunidade global do Ford Fund. “Mesmo em casa e fora das universidades devido à quarentena, os estudantes da rede Enactus continuam identificando problemas e buscando soluções para resolvê-los.”

“Na Enactus, estamos focados em fazer o que importa agora”, diz Rachael Jarosh, presidente e CEO da Enactus. “Por isso estamos especialmente honrados por ter feito parceria com o Ford Fund para rapidamente mobilizar e motivar nossa rede internacional de líderes empresariais para lidar com questões urgentes relacionadas à Covid-19.”

“Sabemos que nossos 72.000 estudantes em todo o mundo serão a linha de frente da recuperação econômica – eles ajudarão a moldar como vamos viver e prosperar no novo normal. Por isso, esse desafio foi tão crítico: aproveitando as oportunidades imediatas para fortalecer as comunidades, os alunos da Enactus já estão se adaptando à nova realidade. Graças à Ford, muitos deles terão um impacto ainda maior”, completa Jarosh.

Desafio global

Originalmente lançado nos Estados Unidos em 2008, o Ford College Community Challenge (C3) agora opera em 11 países – Brasil, Egito, Alemanha, Gana, Quênia, México, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos – e distribuiu mais de US$ 3 milhões em doações globais para apoiar quase 200 projetos sociais liderados por estudantes.

O Ford Covid-19 College Challenge é o exemplo mais recente de como o Ford Fund está dando assistência a comunidades de todo o mundo em resposta à pandemia global. Até o momento, já foram doados quase US$ 2,5 milhões para apoiar organizações sem fins lucrativos que atuam no fornecimento de alimentos, abrigo, acesso a mobilidade e outras necessidades urgentes.

Mais informações sobre as ações do Ford Fund no combate à Covid-19 e maneiras de ajudar estão disponíveis no www.fordfund.org/covid19