Consumidor pode comprar carro da Chevrolet sem sair de casa

//

SÃO CAETANO DO SUL – A Chevrolet está oferecendo condições especiais e ampliando serviços de comércio online para aqueles consumidores que estão interessados ou precisam trocar de carro neste momento.

A Operação Virtual Chevrolet é a melhor opção para comprar um automóvel sem sair de casa e conta com o suporte das mais de 500 concessionárias da marca no país, permitindo uma ampla abrangência nacional.

A experiência de compra online é bastante prática, pois permite que toda a operação seja feita de forma digital. Essa opção está disponível até mesmo em localidades onde as concessionárias Chevrolet estão autorizadas a seguir funcionando normalmente.

“É impressionante como uma pandemia da magnitude da que estamos enfrentando tem a capacidade de mudar nossos hábitos de maneira geral, incluindo os de consumo. Estou certo que sairemos dessa crise mais digitais do que nunca. Vamos, como consumidores, demandar isso das empresas e marcas com as quais nos relacionamos. A crise apenas acelerou esse processo”, diz Hermann Mahnke, diretor executivo de Marketing da GM América do Sul.

“A transação da compra de um carro caminha para ser totalmente digital e, ter a possibilidade de viabilizar um financiamento de forma online é outro tremendo passo. Em tempos de pandemia, a Operação Virtual Chevrolet oferece uma opção segura aos nossos consumidores e colaboradores”, completa.

Como procede o processo de compra

O primeiro passo é acessar o site www.chevrolet.com.br ou www.ofertaschevrolet.com.br, onde o consumidor pode conhecer mais sobre o produto e consegue fazer uma espécie de tour pelo showroom virtual de ofertas e condições especiais de pagamento.

Em seguida, o interessado responde qual canal prefere ser contado para a conclusão do processo de compra – por telefone, Whatsapp ou mesmo e-mail. Esta etapa é conduzida por consultores especialistas, capazes até de realizar uma avaliação virtual do carro usado do cliente, se o bem for entrar na troca.

Dependendo da localidade, há também opção do test-drive delivery. O próprio consultor pode levar o automóvel ao interessado para uma experimentação, seguindo todos os protocolos legais, de segurança e assepsia recomendados pelas autoridades. A entrega do veículo após a compra também segue este mesmo procedimento.

IMPORTANTE– Ofertas por tempo determinado. Cosulte a rede de concessionárias Chevrolet.

###

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas nos sites www.chevrolet.com.br e media.gm.com/brasil e no perfil do Twitter: www.twitter.com/GMBPress

Por favor, ver o seu lighbox para modificar arquivos. É recomendado que você baixe seus conteúdos lightbox atuais e limpe seus arquivos para adicionar mais.

Ir para minha coleção | Eu entendi & fechar janela

De volta ao topo