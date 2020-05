Covid-19: Transcatarina 2020 tem um Plano B

Em caso de reagendamento, Transcatarina 2020 já tem nova data



(Isis Moretti/ Liberdade de Ideias)

O roteiro do Transcatarina 2020 não sofrerá alterações



(Cadu Rolim/DFOTOS)

Transcatarina 2020 já conta com mais de 200 veículos inscritos



(Magnus Torquatto/DFOTOS)

Os organizadores do Transcatarina já apresentaram uma solução caso se faça necessário o adiamento da 12ª edição do evento que, por enquanto, tem data marcada para os dias 07 a 11 de julho. O roteiro permanecerá o mesmo, com sedes nas cidades de Fraiburgo, Treze Tílias e Caçador (SC). Caso a quarentena para evitar a proliferação do Covid-19 se estenda mais que o previsto (até o dia 10 de maio), e a realização de eventos seja proibida até o mês de julho, é certo que o Transcatarina não será cancelado.

“Estamos atentos a todos os desdobramentos provenientes desta pandemia e precisamos aguardar para tomar decisões. Como nosso evento é em julho, ainda temos alguns dias para definir nosso destino. Temos até o dia 01 de junho para estabelecer o futuro deste encontro tão querido e importante para o segmento fora-de-estrada”, declarou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa. “Caso a pandemia continue em estado de alerta, reagendaremos nossa aventura para os dias 27 a 31 de outubro, época que entendemos ser menos complicada na questão que envolve o calendário off-road”, completou.

Organizado pelo Caçador Jeep Clube, o evento já conta com mais de 200 veículos inscritos – o limite máximo é 250 carros, divididos nas categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Radical 1 e 2, e Adventure 1, 2 e 3). “Sentimos uma força muito grande das pessoas para que o Transcatarina aconteça. E nós podemos garantir que ele acontecerá. Estamos em um momento no qual a palavra de ordem é ‘flexibilização’. Todos precisam ser flexíveis para passarmos com sucesso por esse desafio e minimizar os prejuízos o máximo possível”, pontuou Costa. “De nossa parte, como trabalhamos com entretenimento, fica um desejo enorme de entregar um Transcatarina que conforte aos participantes, enchendo o coração com muito amor, alegria e diversão. Espero que, quando estivermos reunidos em Fraiburgo, a emoção e o carinho prevaleçam, pois sabemos que, hoje, cada um está enfrentando dificuldades singulares, em suas casas e trabalhos”, refletiu.

O roteiro do Transcatarina 2020 manterá o padrão: cerca de 800 quilômetros, mas que, neste ano, ficará somente no meio oeste catarinense. A ideia é proporcionar uma edição diferenciada, com novos roteiros e experiências. Para as categorias de competição, os percursos adentrarão fazendas particulares, a fim de manter o máximo de segurança possível aos pilotos e navegadores, mas também haverá estradas vicinais para apresentar as belezas da região.

Aos poucos, os diretores de cada categoria voltarão às trilhas para darem sequência no levantamento de todos os trajetos. Para aqueles que desejam estar junto com o Transcatarina 2020 e comemorar a vitória do mundo na luta contra o Covid-19, inscreva-se: www.transcatarina.com.br.







