Ford Mustang conquista o título de carro esportivo mais vendido do mundo

O Ford Mustang está comemorando duas conquistas globais: a de carro esportivo mais vendido do mundo e o quinto título consecutivo como cupê esportivo mais vendido. Com elas, o “pony car” soma mais um marco na sua história de sucesso, que poucos carros na indústria conseguem rivalizar – veja aqui um vídeo da evolução das suas seis gerações.

Além de ser o carro esportivo mais vendido dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, o Mustang também é o líder do segmento no Brasil desde o seu lançamento oficial, em 2018, com um total de 1.636 emplacamentos.

‘“Estamos orgulhosos do desempenho e do crescimento da linha Mustang”, disse Jim Farley, chefe de operações da Ford. “Da Suécia a Xangai, mais e mais entusiastas estão conhecendo a sensação de liberdade que o Mustang proporciona. Estamos honrados em servir aos seus proprietários, entusiastas e fãs por 56 anos, e pelos próximos que virão.”

Dupla coroa de vendas globais

Desde que o Mustang de sexta geração começou a ser exportado globalmente, em 2015, até o final de 2019, o modelo somou 633.000 unidades vendidas em 146 países do mundo. Contando com a melhor linha de performance de todos os tempos, em 2019 o Mustang vendeu 102.090 unidades e tornou-se o carro esportivo mais vendido no mundo, segundo os dados mais recentes da IHS Markit. Entre outros destaques, nesse período as vendas do modelo cresceram 33% na Alemanha, cerca de 50% na Polônia e quase dobraram na França.

O Mustang também comemorou em 2019 o quinto ano consecutivo como cupê esportivo mais vendido no mundo – classificação que, de acordo com o padrão da IHS Markit, inclui modelos conversíveis e de duas portas. O anúncio foi feito hoje, data em que o modelo comemora 56 anos de lançamento.

Mustang Black Shadow

No Brasil, o Mustang é representado pela versão especial Black Shadow, trazendo tudo que os fãs do modelo apreciam: alta potência, exclusividade e personalidade marcante, com a tecnologia mais avançada já oferecida na linha. Ele é equipado com motor V8 de 466 cv, transmissão automática de dez velocidades e a base mecânica do modelo GT Premium.

O Mustang Black Shadow vem também com itens de estilo exclusivos, incluindo teto e aerofólio pretos, faixas exclusivas nas laterais e no capô, rodas de 19 polegadas e emblema em preto na grade dianteira. Na cabine, além do revestimento dos bancos e das portas em Alcantara, com costuras especiais, traz acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio.