Ford vai produzir em suas fábricas no Brasil e na Argentina máscaras de proteção facial no combate ao coronavírus

A Ford vai produzir inicialmente 50.000 máscaras nas fábricas de Camaçari, na Bahia, e Pacheco, na Argentina, para doação, por meio de órgãos públicos e organizações sem fins lucrativos, a profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.

Adicionalmente, a Ford está disponibilizando veículos à Cruz Vermelha, no Brasil e Argentina, para auxiliar no transporte de equipes e suprimentos. Esta ação também está sendo estendida para Chile, Colômbia e Peru.

Estas iniciativas se unem a outras importantes ações previamente anunciadas, como a recuperação de respiradores mecânicos e o adiamento de parcelas de financiamentos feitos pela Ford Credit.

Com o objetivo de ajudar no combate à pandemia de coronavírus, a Ford anuncia hoje que vai produzir inicialmente 50.000 máscaras de proteção facial em suas instalações de Camaçari, na Bahia, e de Pacheco, na Argentina, para equipar os profissionais da saúde que atuam na linha de frente tratando pacientes que contraíram a doença.

As máscaras, fabricadas com lâmina de acetato e peças de suporte, fazem parte dos itens de proteção individual mais requisitados por esses profissionais no momento. A distribuição nos pontos de serviço será coordenada por meio das Secretarias de Saúde e da Cruz Vermelha.

A larga experiência da Ford em projetos, cadeia de suprimentos, manufatura e logística foi essencial para a criação, em tempo recorde, de uma linha de produção para estas máscaras, que será formada única e exclusivamente por voluntários, respeitando as regras de distanciamento social e com protocolos de proteção e processos de constante higienização pessoal e desinfecção do ambiente de trabalho.

“A família está em primeiro lugar nos valores da Ford – e tem estado por mais de 100 anos. O desejo de ajudar e cuidar das pessoas é parte integrante da nossa tradição. Em momentos difíceis como este, nossas ações se tornam ainda mais importantes”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

Esta iniciativa é uma de várias que estão sendo implementadas pela empresa no Brasil e na Argentina face ao desafio enfrentado nesta situação sem precedentes. No Brasil, a Ford também se uniu à força-tarefa formada pelo CNI/SENAI e outras empresas para a recuperação de respiradores mecânicos descartados ou com necessidade de manutenção, fundamentais no tratamento de pacientes com a Covid-19.

Além disso, a Ford está disponibilizando veículos à Cruz Vermelha no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru para auxiliar no trabalho com o transporte de equipes e suprimentos. A frota inclui os modelos Transit, Fusion, EcoSport, Ranger e Ka, além de uma ambulância.

Com o objetivo de ajudar os consumidores que financiaram seus veículos pela Ford Credit, a empresa anunciou, também, a possibilidade de postergação de até três parcelas do financiamento para o final do contrato.

“A Ford América do Sul está comprometida com a segurança e saúde dos seus funcionários e vai colaborar com os esforços para combater essa pandemia com impactos sem precedentes em todos os aspectos da vida social e econômica”, completa Lyle Watters.