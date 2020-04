Chevrolet estende prazo de garantia para clientes da marca

SÃO CAETANO DO SUL – Com as medidas temporárias de fechamento do comércio no Brasil imposta pela pandemia do Covid-19, a Chevrolet decidiu estender temporariamente os prazos de Garantia, assim como a tolerância de quilometragem para realização das Revisões recomendas segundo o Manual do Proprietário dos veículos da marca.

Assim, os veículos Chevrolet que estejam com suas garantias de fábrica válidas de acordo com os termos do Manual do Proprietário e com vencimento entre 1° de março e 30 de junho de 2020, terão a extensão de suas garantias por 3 meses.

Adicionalmente, a tolerância para execução das Revisões – necessárias a cada 10 mil km, de acordo com o plano de manutenção preventiva – que é de 1 mil km para menos ou para mais, subirá para 3 mil km. A data limite para realização das revisões nesta condição será estabelecida tão logo a situação se normalize.

Reforçamos ainda que nossos Centros de Relacionamento Chevrolet e OnStar continuam atendendo normalmente e estão à inteira disposição dos nossos clientes para suportá-los no que for necessário.

A Chevrolet continuará avaliando a situação da pandemia e poderá revisar este plano de acordo com as necessidades.

Cuidados com o veículo parado

Quando o veículo está parado por muito tempo, ele pode apresentar, por exemplo, redução de carga da bateria (ocasionando eventual dificuldade de partida). Para preservar a operação e manter o desempenho do carro, o serviço de pós-venda da Chevrolet recomenda o seguinte:

Revisões e garantias estendidas

