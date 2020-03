Ford Ranger Storm 2020 – Ficha Resumo

Ficha Resumo



Design

· Nova grade dianteira com a assinatura Storm

· Adesivos com grafismos no capô e nas laterais

· Alargadores de paralama estruturais

· Estribos tipo plataforma

· Santantônio exclusivo

· Lanternas traseiras da série Wildtrak

· Rodas especiais de liga leve de 17 polegadas

· Cores: vermelho Bari, branco Ártico (sólidas); prata Geada (metálica); azul Belize, vermelho Toscana, cinza Moscou e preto Gales (perolizadas)

· Maçanetas, retrovisores e molduras na cor preta

Desempenho

· Motor 3.2 Duratorq turbodiesel de cinco cilindros com 200 cv e torque de 47,9 kgfm

· Transmissão automática de seis velocidades

· Tração 4×4 com comando eletrônico

· Diferencial traseiro blocante

· Pneus especiais Pirelli Scorpion AT Plus 265/65 R17

· Sistema AdvanceTrac com: controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, controle de oscilação de reboque, assistência de frenagem de emergência e luzes de emergência em frenagens bruscas



Capacidades

· Capacidade máxima de tração de 5.950 kg

· Caçamba com capacidade de 1.040 kg, ganchos internos para carga, tampa com chave e assistente de abertura e fechamento

· Imersão em até 800 mm de água

Principais equipamentos

Direção elétrica

Ar-condicionado automático e digital com controle individual para o motorista e o passageiro

7 airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista)

Central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, comandos de voz e conexão para Android Auto e Apple CarPlay

Painel de instrumentos com duas telas configuráveis de 4,2 polegadas

Câmera de ré

Sensor de estacionamento traseiro

Piloto automático

Computador de bordo

Faróis de neblina

Acessórios: snorkel e capota marítima