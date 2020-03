Instituto GM anuncia ações de suporte ao combate à pandemia de Covid-19

SÃO CAETANO DO SUL – O Instituto General Motors (IGM), braço social da GM no Brasil, está realizando a doação de cestas de alimentos, higiene e limpeza e óculos de segurança; além de emprestar carros em comodato para as autoridades nos locais onde a empresa está presente.

As doações e empréstimos têm o objetivo de contribuir para o combate à pandemia de Covid-19 e seus impactos no sistema de saúde e renda das populações mais vulneráveis.

“Neste momento difícil que estamos passando, as relações de parceria e a solidariedade precisam se intensificar ainda mais. O Instituto General Motors sempre esteve presente nas comunidades onde atua, especialmente em situações de crise. Nossos empregados têm no seu DNA a vocação para o voluntariado e estamos em contato contínuo com as autoridades, apoiando as necessidades em diversas frentes”, declara Marcos Munhoz, presidente do Instituto GM.

As mais de 5.500 cestas de alimentos, higiene e limpeza serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em todas as sete cidades em que a GM está presente no Brasil: Gravataí (RS), Joinville (SC), São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e Mogi das Cruzes (SP), além da capital paulista.

“Vamos adquirir os produtos para compor as cestas no comércio de cada cidade onde faremos as doações. Assim, poderemos contribuir duplamente, com quem necessita receber e com quem precisa vender mais”, explica Munhoz.

O óculos de segurança é um EPI (Equipamento de Proteção Individual) usado na atividade fabril e muito importante para a proteção dos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid-19. Serão doadas um total de 3.000 unidades para as prefeituras das cidades onde a GM está presente e que sinalizaram essa necessidade: Gravataí, Joinville e São José dos Campos.

Os 105 carros que foram colocados à disposição em regime de comodato, serão utilizados pelas prefeituras de Gravataí, Joinville, São Caetano do Sul, São José dos Campos; além do governo estadual de São Paulo. Os veículos poderão ser usados para o transporte de profissionais de equipamentos de saúde e, também, de pacientes; além de outras necessidades.

