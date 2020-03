Não use o seu Chevrolet hoje

São Caetano do Sul- A Chevrolet sempre incentivou as pessoas a sair de casa e a buscar novos caminhos, mas nesse momento crucial quer pedir justamente o contrário, porque as vezes o melhor jeito de encontrar novos caminhos é não pegar nenhum caminho. Não saia de casa. Não use o seu Chevrolet.

Esta é a nova campanha da marca, com criação da WMcCann – por meio da sua divisão exclusiva de atendimento ao cliente, Commonwealth//McCann.

‘’A marca Chevrolet que sempre motivou a liberdade das pessoas faz uma reflexão neste novo momento e mostra como a digitalização e a experiência remota da rede de concessionárias será importante nesta nova rotina’’, comenta Hermann Mahnke, diretor Executivo de Marketing da GM América do Sul.

Reforçamos ainda que nossos Centros de Relacionamento Chevrolet (call center e canais digitais) e OnStar continuarão atendendo normalmente e estarão à inteira disposição dos nossos clientes para suportá-los no que for necessário.

