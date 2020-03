Chevrolet realiza uma das maiores ações de branded content do YouTube no Brasil para lançar o novo Tracker

São Caetano do Sul – São Caetano do Sul – Dando continuidade à estratégia de lançamento do novo Chevrolet Tracker, a marca realizou na última sexta-feira, 20/03, uma ação online especial envolvendo 12 criadores de conteúdo no YouTube. Eles compartilharam, de forma concomitante, suas experiências em primeira mão com o novo SUV. Em apenas dois dias, a ação, criada em parceria com a Isobar já acumula quase 7 milhões de views orgânicos e 30 mil comentários no YouTube.

A iniciativa teve a participação dos canais Whindersson Nunes, Acelerados, Mundo Sobre Rodas, Carro Chefe, Danielle Noce, Você Sabia?, Manual do Mundo, Desimpedidos, Nerdologia, Play Hard, Organize sem Frescuras! e GIOH, da apresentadora Giovanna Ewbank. Somados, esses canais têm mais de 116 milhões de inscritos. Trata-se de uma das maiores ações de branded content já realizadas no YouTube no Brasil.

“À semelhança do que ocorreu com o Chevrolet Onix, o Tracker foi inteiramente repaginado, com novos recursos tecnológicos, além do design e motor potente e de baixo consumo que irão posicioná-lo como a melhor compra do segmento. E esta ação, que faz parte da nossa estratégia de lançamento, vai proporcionar uma grande experiência digital, principalmente neste momento delicado em que estamos passando”, afirma Hermann Mahnke, diretor Executivo de Marketing da GM América do Sul.

A Isobar está utilizando as tecnologias mais modernas para acompanhar a jornada digital do consumidor, suportando-o no que for necessário até a solicitação de proposta que é realizada pela Chevrolet junto a concessionárias e parceiros em todo o País. Além disso, os criadores produzirão conteúdos conforme os perfis de seus canais. Para a composição do grupo de criadores, foram considerados canais especializados no mercado automotivo, com criadores que falam sobre temas de grande afinidade para consumidores de SUV, incluindo tecnologia, cultura pop, gastronomia, entretenimento, moda, e família, formando um universo variado com foco no Tracker 2021 abrangendo o YouTube e outras mídias sociais.

“Vamos criar uma onda na internet brasileira, com grande cobertura, penetração e, principalmente, relevância de mensagens. Será um impulso e tanto para novos relacionamentos e o reposicionamento do Tracker. Vamos também levar um conteúdo inédito para os fãs de automóveis de todo o Brasil, porque temos um desafio muito grande, que é gerar atenção sobre este lançamento nesse momento de recolhimento que estamos vivendo”, afirma Fernanda Marin, Diretora de Negócios para Chevrolet na Isobar.

Para trazer maior autenticidade para o conteúdo, o projeto contou com o Creators Connect, um programa criado pelo Google para que as marcas remunerem os criadores com investimento em mídia nos canais. Dessa forma, a ação de Branded Content, além de aproximar a marca com a audiência do canal, ainda conta com um suporte importante de mídia, ampliando a presença da marca. “Com o Creators Connect, nossa equipe aproxima marcas, agências e criadores, alinhando objetivos e gerando resultado de negócio”, diz Alessandra Gambuzzi, head de pacotes e upfronts do Google Brasil.

A ação faz parte da ampla campanha de lançamento do novo Tracker e se estende até o fim de novembro de 2020. Antes disso, a montadora já havia atiçado a curiosidade dos consumidores com teasers sugerindo que motoristas não fizessem compras antes do lançamento do novo automóvel. No começo da semana, o webportal foi tomado por um conteúdo completo sobre o Tracker 2021, com fotos, vídeos e muitos detalhes técnicos, além de link direto para solicitação de um proposta. A Isobar é responsável por toda a estratégia e criação digital e o conceito criativo é da agência parceira Commonwealth / WMcCann.

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas nos sites www.chevrolet.com.br e media.gm.com/brasil e no perfil do Twitter: www.twitter.com/GMBPress

