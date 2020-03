Novo Tracker é SUV de série

SÃO CAETANO DO SUL – O Novo Tracker chega com potencial para liderar uma verdadeira transformação no segmento de SUVs. Isto porque o modelo da Chevrolet foi completamente atualizado e seu novo conjunto antecipa tendências nos quesitos mais valorizados pelo consumidor: design, segurança, conforto, conectividade e desempenho.

Muda também a estratégia, já que o Novo Tracker passa a ter maior oferta com o início da produção local. O modelo também amplia seu leque de configurações, permitindo competir nas faixas com maior demanda comercial. O desenvolvimento do novo SUV global da Chevrolet foi baseado desde em pesquisas de engenharia até estudos de inteligência de mercado, incluindo clínicas com clientes.

“O Novo Tracker é SUV de série. Inova por entregar tudo aquilo que o consumidor realmente valoriza, sem precisar fazer renúncias. Traz porte de SUV de verdade e oferece tecnologias que tornam o dia a dia bem mais prático e seguro, como o Wi-Fi e o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma de emergência”, explica Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

Para o executivo, a ampla base de clientes conquistados com os anos consecutivos de liderança da Chevrolet será fundamental para impulsionar as vendas do Novo Tracker, que começam nas mais de 500 concessionárias da marca pelo país.

O modelo conta ainda com outro importante argumento: é SUV Flex mais econômico. Tanto na cidade como na estrada, de acordo com o Inmetro.

O Novo Tracker chega com duas opções de motorização turbo (1.0T e 1.2T), duas opções de transmissão de seis marchas (manual e automática) e quatro opções de acabamento (versão de entrada, LT, LTZ e Premier).

Para a carroceria há um leque com sete opções de cores, incluindo a de lançamento Azul Power, exclusiva do modelo topo de linha.

Design com a mais pura essência de um SUV

O Novo Tracker mescla robustez, esportividade e elegância – tudo com muita personalidade. Começa impressionando pelo porte, já que o modelo cresceu em comprimento (12 mm) e na largura (15 mm), enquanto a altura foi ligeiramente reduzida para dar proporções mais contemporâneas.

“O Novo Tracker traz a verdadeira essência de um SUV, com um conjunto harmônico marcado por recursos de design que impressionam e fazem o carro parecer ainda mais imponente”, destaca Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM América do Sul.

Começando pela lateral, é possível notar a silhueta extremamente dinâmica pautada pela aerodinâmica. Descendo os olhos, observa-se que o Novo Tracker ganhou uma terceira janela na coluna C, ampliando a visibilidade em manobras.

Pouco mais embaixo, há uma linha ascendente que conecta faróis, maçanetas e lanternas. Os vincos acentuam o estilo atlético que definem o design do SUV da Chevrolet. Também trazem um efeito de luz e sombra muito interessante com o propósito de valorizar a personalidade única do modelo.

A parte inferior da carroceria foi uma das que recebeu maior atenção dos designers. Ela reforça o aspecto de robustez do veículo. Toda a base dos para-choques, das portas e dos para-lamas contam com uma moldura escura que acentua a distância do veículo em relação ao solo. No centro, a peça é trabalhada com elementos tipo 3D típica dos veículos utilitários. Também tem caráter funcional, pois ajuda a proteger a lataria. Outro ponto marcante fica por conta do formato mais quadrado das caixas de roda.

A porção lateral costuma concentrar boa parte da força e da identidade de um SUV. Também por este motivo o Novo Tracker vem equipado com rodas de alumínio de série. Na versão Premier elas são de 17 polegadas com superfície usinada, fundo cinza metálico e aros “flutuantes” cromados para combinar com outros acabamentos em mesmo tom. As rodas trazem cinco parafusos para, além de maior poder de fixação, permitir uma perfeita harmonização.

O modelo também impressiona pelo seu aspecto tecnológico, destacado inicialmente pelos inéditos faróis Full LED. Seus projetores para luz baixa e alta têm poder de iluminação de duas a três vezes maior que sistemas tradicionais, o que se traduz em maior segurança. Os faróis trazem ainda luzes de condução diurna (DRL) e um inovador sistema de luz auxiliar lateral que amplia em 11% a área iluminada em manobras e curvas. A luz de sinalização dianteira também é de LED, fica no para-choque e se diferencia pelo formato verticalizado.

O Novo Tracker chega com a mais recente linguagem de design dos SUVs globais da Chevrolet. O capô é marcado por vincos para dar maior rigidez à peça. A grade superior é mais estreita e acomoda a gravata dourada, enquanto a inferior é mais larga para ajudar na refrigeração do motor, com destaque para o formato estilizados das aletas. Já na base do para-choque há um aplique em cor diferenciada.

Na versão Premier existem LEDs também nas lanternas traseiras, agora bipartidas. À noite, criam uma espécie de assinatura luminosa que facilita a identificação do veículo. Como cada uma das partes conta com múltiplos LEDs, o efeito luminoso é idêntico ao de veículos premium, agregando charme até mesmo quando apagadas.

A tampa traseira foi completamente redesenhada, seguindo o mesmo padrão estético das demais superfícies. Para valorizar os vincos da área central e o logo Chevrolet, o suporte da placa do carro foi deslocada para o para-choque, que acomoda ainda refletores, a luz de neblina e um extensor, que, como na parte dianteira e o rack de teto, vem pintado em cor diferenciada. São detalhes como estes que ajudam a acentuar o espírito aventureiro do carro.

Para aquele cliente que valoriza um toque de personalização ou quer enfatizar a personalidade SUV do Novo Tracker foi desenvolvido um pacote de acessórios com mais de 30 peças exclusivas.

Interior tecnológico, espaçoso e requintado

As maiores dimensões externas combinadas com o entre-eixos 15 mm alongado e a redistribuição dos elementos mecânicos refletiram em um maior aproveitamento do espaço interno. Outro aspecto que chama a atenção dos ocupantes é a combinação de formas, cores, materiais e texturas da cabine do Novo Tracker. O resultado é um ambiente extremamente aconchegante e de aspecto sofisticado.

Os traços horizontalizados reforçam a sensação de amplitude do painel, que está mais largo e foi levemente rebaixado para dar uma maior sensação de domínio da direção. O design da peça foi pensado para a melhor visualização dos instrumentos pelo motorista. A tela central de LCD de oito polegadas tipo pedestal, por exemplo, que é o grande protagonista e, assim como toda a porção central do painel, fica levemente inclinada para facilitar o acesso aos comandos.

O quadro de instrumentos é bastante moderno e de fácil leitura, concentrando as informações mais relevantes. O velocímetro e o conta-giros contam com grafismos exclusivos e ponteiros iluminados por LEDS. No meio há a tela de TFT colorida, que exibe o nível de combustível e quais ocupante traseiros estão ou não com o cinto de segurança afivelados. Ali fica também o visor do computador de bordo de até 14 funções, entre elas o indicador de distância do veículo à frente, o monitoramento da pressão dos pneus e o percentual da vida útil do óleo.

As partes que o motorista mantém maior contato receberam atenção especial dos designers. O principal deles é o volante, que garante boa empunhadura e permite ajustes de altura e profundidade. Sua base reta foi pensada para dar maior liberdade no embarque e desembarque, além de agregar esportividade.

O volante conta ainda com uma série de teclas. Nas do lado esquerdo ficam os comandos do limitador de velocidade e do controlador de velocidade de cruzeiro, enquanto que nas do lado direito estão os botões de atalho para o sistema multimídia e para o comando de voz.

O acabamento interno das portas está totalmente integrado com o do painel, com linhas e materiais que criam um aspecto de continuidade. Destaque para acabamento em dois tons (Preto JetBlack e Azul Captain) na versão Premier. Além da bela trama da cobertura dos alto-falantes, chama a atenção o puxador de porta de alça larga alusivo ao universo dos autênticos SUVs.

Assim como o volante, o apoio de braço do console central também é revestido com material agradável ao toque. À frente há porta-objetos com um interessante suporte para smartphones, que deixa o aparelho melhor encaixado para evitar ruídos de trepidação. A bela manopla da transmissão e o carregador wireless também ficam apoiados sobre o console central, que se estende até os comandos do ar-condicionado, da tecla que permite a desativação do sistema Stop/Start, e os botões das travas das portas e do assistente de estacionamento.

Logo acima ficam as saídas de ar do sistema de refrigeração, que contam com formatos personalizados e molduras em cinza acetinado no melhor estilo “high-tech”.

Outro elemento de estilo marcante da cabine são os bancos extremamente confortáveis. Os dianteiros são do tipo envolventes com apoios nas laterais e revestidos em material premium nas versões mais sofisticadas. Costura pespontada e detalhes personalizados típicos de produtos executados por artesões são exclusividades do modelo topo de linha Premier.

“No caso do Novo Tracker, optamos por um interior de linhas mais minimalistas, diferentemente do que observamos em outros SUVs. Ao mesmo tempo, os incertos do painel têm um padrão único desenvolvido para este carro que dão um toque especial”, descreve Dagoberto Tribia, diretor global de Design de Interior do produto.

Os ocupantes traseiros também viajam com muito conforto. São igualmente beneficiados pelo aumento das dimensões, principalmente para a área das pernas (+74 mm), ombros (+46 mm) e cabeça (+19 mm). No Novo Tracker, os assentos são do tipo anfiteatro, ou seja, quem viajam atrás senta em um patamar mais alto para melhor visibilidade. O encosto de braço central é basculante e conta com porta-copos. A comodidade é complementada por compartimentos no dorso do banco dianteiro e nas laterais das portas. A variedade de formatos desses espaços garante a acomodação de objetos de diferentes como garrafas, eletrônicos, livros, brinquedos.

A sensação de espaço interno e de liberdade ganham uma outra dimensão com as janelas extras laterais e a opção do teto-solar panorâmico, que ampliaram a área envidraçada do carro em até 15%.

Outra grande evolução do novo SUV da Chevrolet está no compartimento de bagagem 30% maior. Ele se aproxima agora dos 400 litros de capacidade. Um recurso interessante é que a base agora pode ser ajustada em dois níveis de altura. No mais baixo, o usuário amplia a área de transporte em 36 litros. Já com a bandeja no nível mais alto, cria-se uma espécie de superfície plana quando o encosto dos bancos é rebatido, o que facilita a acomodação de objetos compridos ou pesados.

Segurança e comodidades sem concessões

O segmento dos SUVs compactos é o que mais cresce em volume, atraindo consumidores dos mais diversos perfis. Apesar de o estilo parrudo e do porte avantajado aparecerem como razões de compra, existem outras características valorizadas.

Enquanto clientes que migram de veículos de entrada costumam preferir SUVs mais econômicos e com bom desempenho, aqueles acostumados a automóveis de passeio maiores e mais confortáveis prezam por SUVs que ofereçam sofisticação e tecnologias inovadoras de segurança e conectividade.

De acordo com clínicas de mercado promovidas pela GM com consumidores, o Novo Tracker mostrou ser o único em sua categoria a oferecer um conjunto abrangente que atenda de forma equilibrada todos os quesitos mais desejados.

No caso dos SUVs da concorrência, os clientes consideraram ao menos um grave desapontamento, entre eles a falta de espaço para bagagens, acabamento interno, escassez de equipamentos de série, baixa performance do motor, desenho ultrapassado, rede de assistência técnica escassa.

“Os diferenciais do Novo Tracker vão além do design e do refinamento. O SUV da Chevrolet inova desde sua estrutura exclusiva, que contribui também para uma melhor dirigibilidade e, principalmente, segurança”, diz Valério Domingues, engenheiro-chefe global do produto.

Aliás a estrutura do veículo é completamente nova. O modelo conta agora conta maior percentual de aços de alta resistência e mais uma série de tecnologias que contribuem para que o veículo tenha, no segmento, o mais abrangente pacote de itens de proteção aos ocupantes.

São seis airbags, cintos de segurança dianteiros com sistema de pré-tensionadores, controle eletrônico de estabilidade e assistente em partida em rampa de série em toda as versões, assim como recursos altamente tecnológicos que otimizam a performance do veículo.

O sistema de freios do Novo Tracker é um dos mais eficientes da categoria e conta com diversos recuros:

O pacote de segurança do Novo Tracker ainda oferece alerta de ponto cego, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais com indicação gráfica no computador de bordo e câmera de ré com linhas guias que projetam a movimentação do veículo conforma o ângulo de esterçamento do volante.

Outra tecnologia exclusiva do Novo Tracker no segmento é o serviço de telemática avançada OnStar. Ele foca em dois pilares: segurança e proteção.

Proteção, pois, caso o carro seja roubado, o sistema é capaz de localizar o veículo e até forçar a sua parada para auxiliar na recuperação por parte da polícia. Em relação a segurança, um dos serviços é o de resposta automática em caso de acidente. Numa batida com deflagração dos airbags, o carro irá enviar um sinal à central de atendimento para que faça contato com os ocupantes via um canal telefônico exclusivo e, se necessário, providencie socorro adequado.

O Novo Tracker também se diferencia pela extensa lista de itens complementares de conforto e comodidade – muitos deles comuns apenas a veículos de categoria superior.

São itens que facilitam o dia a dia do usuário, como o assistente de estacionamento semiautônomo para vagas paralelas e perpendiculares. O sistema é capaz de girar o volante sozinho e ajudar a encaixar o veículo até mesmo em vagas mais apertadas. As instruções são passadas ao motorista na tela do veículo.

O conceito de “Smart SUV” se faz presente através do sensor de chuva, que aciona e ajusta automaticamente a intensidade de varredura dos limpadores conforme a condição climática e a velocidade de cruzeiro do veículo. Já o sensor crepuscular aciona automaticamente os faróis quando a luminosidade natural fica reduzida.

Ainda dentro dessa lógica de automação tem a chave inteligente. Ao se aproximar do carro, mesmo que com a chave dentro do bolso, o veículo identifica o usuário e permite o destravamento das portas e o acionamento da ignição por botão. A chave eletrônica é um item de série desde a versão LT e permite comandar remotamente a abertura e o fechamento das janelas.

O Novo Tracker também pode vir equipado com retrovisor eletrocrômico, no qual o espelho se escurece temporariamente para evitar ofuscamento da visão do motorista enquanto um veículo logo atrás trafega com a luz alta ou desregulada, por exemplo. O ar-condicionado digital está mais eficaz e pode ser comando pela tela do Mylink.

A melhor definição de performance

O desenvolvimento mecânico do Novo Tracker foi pautado pela melhor relação entre prazer ao dirigir, eficiência energética e baixo custo de manutenção. A fórmula encontrada pelos engenheiros da GM para alcançar este perfeito balanço foi o investimento em tecnologias inovadoras.

A dirigibilidade é fruto da adoção de uma arquitetura modular completamente nova e otimizada para as características do modelo. Apesar da carroceria estar maior, o carro ficou até 144 kg mais leve que a geração anterior, o que contribui bastante para os avanços em dirigibilidade.

O eixo traseiro agora tem perfil fechado e 8,5 kg a menos, trazendo maior controle dinâmico do veículo, enquanto uma estrutura avançada do chassi – inédita na categoria – agrega maior rigidez e permite um ajuste mais fino da suspensão. Destaque também para a perfeita calibração da direção, que mescla esportividade e conforto em proporções que variam conforme a situação de rodagem.

Tudo isso se soma aos avanços no processo produtivo. O SUV passa a ser feito na fábrica da GM em São Caetano do Sul (SP) dentro já do conceito de Indústria 4.0, que agrega principalmente produtividade e qualidade na execução.

Em relação ao ponto da eficiência energética, o Tracker inova mais uma vez no que se diz respeito ao downsizing.

O novo modelo estreia com uma nova família de motores turbo que o deixam até 17% mais econômico. Índices que posicionam o modelo como o Flex mais econômico do seu segmento mesmo em condições combinadas de uso, apontam as médias do Inmetro.

São duas opções de propulsores ECOTEC três cilindros: 1.0T (16,8 kgfm e 116 cv) e 1.2T (21,4 kgfm e 133 cv), esta última disponível exclusivamente com transmissão automática.

Na configuração de entrada, com transmissão manual, o Novo Tracker mostrou rodar médias até 14,8 km/l (G) e 10,4 km/l (E) em perímetro rodoviário e até 13 km/l (G) e 9 km/l (E) em trechos urbanos, números impressionantes levando em consideração o tamanho do veículo. Com transmissão automática as médias de consumo do Novo Tracker 1.0T são 13,7 km/l (G) 9,6 km/l (E) e 11,9 km/l (G) e 8,2 km/l (E), respectivamente.

Já o modelo 1.2T percorre, na estrada, médias de 13,5 km/l (G) e 9,4 km/l (E). Na cidade, os números passam para 11,2 km/l (G) e 7,7 km/l (E).

Quanto ao comportamento em acelerações e retomadas de velocidade, o Novo Tracker 1.0T se destaca em relação a outros modelos turbinados ou a modelos até 1.8L aspirados. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,9s.

Para quem busca um SUV mais potente, a Chevrolet oferece o Novo Tracker 1.2T, que tem desempenho semelhante a rivais com motor 2.0L aspirados, por exemplo.

Outra vantagem dos motores do Novo Tracker é que eles trabalham numa faixa de rotação mais baixa, o que contribui para um maior silêncio a bordo. As duas opções de propulsores contam com o que há de mais atual em termos tecnológicos no segmento, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores ou até mesmo inéditos na categoria:

Outro do segredo da excelente performance do Novo Tracker está no sistema avançado de gerenciamento eletrônico, que potencializa os resultados tanto na configuração manual como na automática.

“Enquanto a geração anterior atuava na faixa de preços mais alta do segmento, o Novo Tracker estreia configurações inéditas que, além de garantir uma cobertura mais ampla, o colocam na porção do mercado com maior perspectiva de crescimento”, explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

“Os Novos Tracker 1.0T e 1.2T vêm para completar o portfólio de SUVs e crossovers da Chevrolet, que tem o Spin Activ7 (sete lugares) de um lado e o Equinox 1.5T e o 2.0T do outro. E para quem busca um 4×4 TurboDiesel temos o Trailblazer”, completa.

Tendo em vista que o crescimento do segmento de SUVs compactos vem de modelos mais acessíveis e que o baixo custo de manutenção é um quesito relevante para este consumidor, a Chevrolet desenvolveu um produto pensado para ser o melhor neste ponto também.

O Novo Tracker, por ter uma família de motores mais compacta e eficiente precisa de menor quantidade de óleo e velas, por exemplo. Além disso, componentes mecânicos foram reposicionados e/ou otimizados para que o tempo necessário para a execução dos serviços fosse drasticamente reduzido. Tudo isso resultou em uma redução de mais de 20% no custo de manutenção do carro. Dessa forma, o Novo Tracker passa a ter valores de revisão programada até 60 mil km tão acessíveis como os de hatches populares.

O primeiro SUV com conectividade nível quatro

O Novo Tracker chega com um importante diferencial competitivo: é o primeiro SUV do mercado a alcançar o quarto nível de conectividade, o mais alto disponível até então. Lembrando que este é o quesito tecnológico que mais encanta o consumidor moderno.

A Chevrolet, aliás, liderou os três primeiros estágios evolutivos da conectividade, iniciado com o Bluetooth, depois com os multimídias compatíveis com Android Auto e Apple Car Play e mais recentemente com o sistema de telemática avançada OnStar, que permite, por exemplo, comandar funções do veículo através de aplicativo para smartphone.

Enquanto a maioria dos concorrentes está atingindo o nível dois de conectividade, o Novo Tracker passa a ser o primeiro em sua categoria a oferecer Wi-Fi embarcado. Com isso, o usuário não precisa usar o plano de dados pessoal para acessar a internet.

No caso do Novo Tracker, o sistema de internet de alta velocidade é nativo. Ou seja, faz parte da arquitetura eletrônica do veículo, permitindo atualizações remotas como já acontece com smartphones.

Outra vantagem é que a antena amplificada do veículo proporciona intensidade de sinal até 12 vezes superior em deslocamentos, além do máximo nível de segurança cibernética devido ao sistema genuinamente integrado ao veículo.

“Numa época em que as pessoas necessitam estar cada vez mais conectadas, o Wi-Fi muda completamente a experiência do usuário com o automóvel”, diz Rosana Herbst, diretora de Serviços Conectados da GM.

O Wi-Fi da Chevrolet é uma parceria exclusiva com a Claro. Além dos 3 GB ou três meses de cortesia para experimentação, o cliente poderá adquirir futuramente planos de dados adicionais de 2 GB até 20 GB/mês.

Outra novidade do Novo Tracker é o aplicativo myChevrolet. Ele permite maior interação entre o usuário e o veículo. Pelo aplicativo é possível consultar informações do computador de bordo, entre elas o nível de combustível e a quilometragem, para calcular a proximidade de revisões.

Pelo myChevrolet App o usuário tem acesso a diversas funcionalidades, como a que proporciona relatórios por viagem, por dia, semana ou mês. Para quem deseja se aprimorar ao volante e dirigir de forma mais eficiente tem as dicas do Smart Drive. Funções do veículo também podem ser comandados por smart watch. Esta tecnologia está disponível para o Novo Tracker equipado com o sistema OnStar.

Alertas e diagnósticos do veículo, notificações de manutenção para a concessionaria e relatórios de condução inteligente são gratuitos durante os 10 primeiros anos de uso do veículo, caso o cliente assim prefira. Há ainda um pacote do OnStar com diversos serviços complementares, como:

Em relação a nova geração do multimídia MyLink, agora com tela ampliada para oito polegadas, vale destacar que ele está mais responsivo aos comandos, traz maior velocidade de processamento, novo layout, resolução gráfica superior, possibilidade de customização e novos menus, entre eles o que permite exibir informações do sistema de áudio e do telefone ao mesmo tempo.

Outra novidade é a possibilidade de pareamento simultâneo de até dois celulares por Bluetooth. O multimídia é compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPay para projeção de aplicativos, incluindo os principais de trânsito online e os de troca de mensagens, como o Whatsapp. Para evitar distrações, há comandos por voz.

Carregador sem fio para smartphones e duas saídas USB traseiras completam o pacote de conectividade ­do Novo Tracker.

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos.

