DP WORLD TORNA-SE PARCEIRO LOGÍSTICO GLOBAL DA EQUIPE RENAULT DE F1

//

A DP World e a equipe Renault de F1 assinaram um acordo que torna a DP World o parceiro logístico global e parceiro titular da escuderia, que passará a se chamar Equipe Renault DP World de F1, a partir da temporada 2020.



Por meio desta parceria, as equipes da DP World, da Renault Sport Racing e do Grupo Renault farão uso da plataforma global de marketing da F1 para explorar de forma colaborativa as oportunidades para aumentar a eficiência da supply chain.



Líder mundial em movimentações comerciais desde 1972 em Porto Rashid, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a DP World evoluiu rapidamente para se tornar o principal fornecedor de soluções logísticas para os proprietários de cargas. Hoje a empresa conta com uma equipe de mais de 50.000 pessoas, que trabalham em mais de 150 unidades em todo o planeta. Com sua rede de portos, parques de atividades, centros de logística, zonas econômicas e serviços marítimos estrategicamente localizados tanto em mercados maduros como aqueles que mais crescem no mundo, a DP World opera uma vasta rede de infraestruturas interconectadas que cobrem toda a supply chain.



Jérôme Stoll, presidente da Renault Sport Racing, comentou: “Estamos honrados e felizes por acolher a DP World na família Renault. Esta parceria é extremamente empolgante e interessante em várias áreas. Estamos ansiosos para trabalhar com a DP World, um dos principais fornecedores de soluções logísticas no mundo, para explorar formas de melhorar nossa eficiência e reduzir nosso impacto ambiental. A Fórmula 1 tem planos para ser uma categoria ‘zero carbono’ até 2030 e, por isso, estamos constantemente avaliando formas de reduzir nossa pegada de carbono, bem como nosso tempo de resposta. Acreditamos que nosso trabalho com a DP World revelará oportunidades de soluções tangíveis para alguns dos desafios logísticos enfrentados pela supply chain de nossa equipe de Fórmula 1, assim como pela indústria automotiva em geral. Também estamos ansiosos para cruzar nossas competências em engenharia por meio de inovações compartilhadas”.



Sultão Ahmed Bin Sulayem, presidente do Grupo DP World e CEO da DP World, comentou: “Um dos nossos objetivos estratégicos tem sido desenvolver soluções logísticas inovadoras para o setor automotivo. Esta parceria é um primeiro passo na exploração de caminhos para tornar a cadeia mundial de fornecimento automotivo mais eficiente, por meio da redução de custos, aumento da agilidade e transparência e redução de seu impacto ambiental”.



“Além do incontestável valor de sua plataforma de marketing, a Fórmula 1 é a categoria mais intensa em termos de tecnologia no mundo, utilizando dados avançados para aumentar continuamente a eficiência nas pistas. Da mesma forma, a DP World faz uso de tecnologia, explora dados e aproveita a inovação para fazer com que a logística seja mais eficiente e as trocas comerciais mais inteligentes para os seus clientes, criando um futuro melhor para todos”.

Somos o principal fornecedor de soluções logísticas inteligentes, facilitando os fluxos comerciais em todo o mundo. Nossa linha completa de produtos e serviços cobre cada elo da supply chain integrada: terminais marítimos e terrestres, serviços marítimos, parques industriais, bem como as soluções para o cliente centradas na tecnologia.



Fornecemos estes serviços por meio de uma rede mundial interconectada de 127 unidades negócios, distribuídas em 51 países de 6 continentes, com uma presença significativa nos mercados que mais crescem e em mercados maduros. Seja qual for o local onde atuamos, nossas operações levam em conta a sustentabilidade e a cidadania corporativa responsável, trabalhando para ter um impacto positivo nas economias e comunidades nas quais vivemos e trabalhamos.



Nossa equipe dedicada, diversa e profissional, com mais de 56.000 colaboradores trabalhando em 134 países, tem o compromisso de entregar um valor incomparável aos nossos clientes e parceiros. Para isso, privilegiamos as relações mutuamente benéficas, seja com governos, armadores, negociantes e outros players da supply chain mundial, por meio de relações baseadas em princípios de confiança mútua e parceria sustentável.



Adotamos uma estratégia prospectiva, antecipando mudanças e implementando as tecnologias mais avançadas do setor, para criar as soluções comerciais mais inteligentes, eficientes e inovadoras, ao mesmo tempo em que asseguramos ter um impacto positivo e sustentável em nossas economias, sociedades e em nosso planeta.