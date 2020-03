GM revela conceito inovador de baterias e plataforma global flexível para acelerar crescimento de seu portfólio de elétricos

DETROIT – A General Motors nos Estados Unidos anunciou detalhes de sua estratégia para fazer crescer rapidamente as vendas de veículos elétricos (EV) de forma eficiente e lucrativa.

“Nosso time aceitou o desafio de transformar o desenvolvimento de produtos da GM e de posicionar a empresa para um futuro totalmente elétrico”, disse Mary Barra, Chairman e CEO da GM. “O que fizemos foi criar uma estratégia multimarcas e multissegmentos de veículos elétricos com economia de escala comparável com a do nosso negócio de picapes e SUVs, menor complexidade e ainda maior flexibilidade”.

A estratégia da GM está centrada em uma plataforma modular global de terceira geração para veículos elétricos e um sistema de propulsão modular e ultra flexível, alimentado por baterias que trazem o exclusivo conceito Ultium. Isso permitirá que a companhia atenda qualquer perfil de consumidor, desde aqueles que buscam uma forma de transporte acessível até os que valorizam uma experiência mais luxuosa, seja na forma de um veículo utilitário até um automóvel de alta performance.

“Milhares de cientistas, engenheiros e designers da GM estão trabalhando na execução de uma histórica reinvenção da companhia”, disse Mark Reuss, Presidente da GM. “Estamos próximos de entregar um plano sustentável de negócio para os carros elétricos que irá beneficiar milhões de consumidores”.

Conceito inovador de baterias e plataforma

Esta abordagem flexível e modular da GM no desenvolvimento de veículos elétricos vai proporcionar significativa economia de escala e criar novas oportunidades de geração de receita, que incluem:

Redução contínua do custo das baterias: A parceria da GM com a LG para o desenvolvimento e a produção em massa de baterias vai levar a redução dos custos a um patamar inferior a US$ 100/kWh. As células utilizarão um composto químico exclusivo com baixo conteúdo de cobalto. Tecnologias inovadoras e conceitos avançados de manufatura vão reduzir ainda mais os custos.

Flexibilidade: A nova plataforma global de veículos elétricos da GM é suficientemente flexível para criar uma ampla gama de modelos de picapes, SUVs, crossovers, automóveis de passeio e veículos comerciais com excelente design, performance, configurações e autonomia com preços acessíveis.

Otimização de recursos: A GM pode investir menos capital para ampliar a escala de seu negócio de veículos elétricos porque tem a capacidade de aproveitar propriedades já existentes, como instalações, fábricas, ferramentais e linhas de montagem.

Redução de complexidade: Estes novos sistema de plataforma modular e propulsão foram projetados em conjunto para reduzir a complexidade e a quantidade de componentes em relação aos EVs atuais, que já têm uma mecânica bem mais simplificada que a de automóveis convencionais a combustão. Como exemplo, a GM planeja criar inicialmente 19 configurações de baterias e propulsores para seus elétricos, comparado com as 550 diferentes combinações entre motores e transmissões para os veículos tradicionais disponíveis hoje.

Maior aceitação pelo consumidor: Projeções de mercado apontam que o volume de carros elétricos irá mais do que dobrar de 2025 até 2030, atingindo um volume em torno de 3 milhões de unidades. A GM acredita que esta aceleração se dará naturalmente com o aumento da oferta de EVs em segmentos mais populares, com a expansão dos pontos de recarga e com a contínua redução do custo de propriedade deste tipo de veículo.

Novas fontes de renda: Ao integrar verticalmente a produção de células, a empresa poderá fornecer baterias ou até mesmo licenciar a tecnologia para outros.

A primeira geração deste programa de carros elétricos da GM será lucrativa. Os programas iniciais abrirão caminho para o crescimento gradativo. A tecnologia da GM terá capacidade de escala para atender demandas superiores a 1 milhão de unidades globais na metade da década.

Próximos lançamentos

Chevrolet, Cadillac, GMC e Buick lançarão novos modelos de carros elétricos a partir deste ano. A Chevrolet começa com uma nova versão do Bolt EV, que chega ao mercado no fim de 2020. Na metade do ano seguinte será a vez do Bolt EUV. Este será o primeiro modelo da marca equipado com o Super Cruise, pioneiro sistema de direção autônoma em rodovias já disponível para a Cadillac. Até 2023 a tecnologia estará disponível para 22 modelos da GM, incluindo 10 que serão lançados em 2021.

O Cruise Orign, carro autônomo apresentado ao público em janeiro na cidade norte-americana de São Francisco, foi o primeiro produto revelado a usar a terceira geração de plataforma de veículos elétricos da GM. O próximo será o Cadillac Lyriq. O SUV de luxo será apresentado em abril, quando serão detalhadas mais informações sobre o produto. Já a apresentação do GMC HUMMER EV acontece em maio, sendo que a produção deve começar apenas no ano seguinte, na fábrica da GM de Detroit-Hamtramck, a primeira da empresa exclusivamente dedicada para veículos elétricos.

A General Motors revela sua nova plataforma modular e sistema de bateria, Ultium, quarta-feira, 4 de março de 2020, no Design Dome no campus do GM Tech Center em Warren, Michigan. (Foto de Steve Fecht para a General Motors)

A Presidente e CEO da General Motors, Mary Barra, discursa na reunião quarta-feira, 4 de março de 2020, em um evento detalhando as tecnologias de veículos elétricos da GM e os próximos produtos no Design Dome no campus do GM Tech Center em Warren, Michigan. (Foto de Steve Fecht para a General Motors)

