Inscrições para o 3º Rally Minas Brasil abrem nesta quarta-feira, dia 08

//

Patos de Minas e Presidente Olegário sediarão novamente o Rally Minas Brasil



(Sanderson Pereira)

O 3º Rally Minas Brasil será realizado de 06 e 08 de março



(Divulgação)

Inscrições serão abertas no dia 08 de janeiro pelo site www.rallymakers.com.br



(Sanderson Pereira)

As cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário, em Minas Gerais, estão confirmadas como sede da abertura dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country (CBA) e Brasileiro de Rally Baja (CBM) de 2020. Organizada pela Rallymakers, a terceira edição do Rally Minas Brasil será realizada entre os dias 06 e 08 de março, e receberá mais uma vez o apoio das prefeituras locais. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, dia 08 de janeiro, pelo site oficial www.rallymakers.com.br, para as categorias carros, UTVs, motos e quadriciclos.

“Começamos bem a terceira edição do Rally Minas Brasil, pois fomos muito bem recebidos pelas Prefeituras Municipais de Patos de Minas e Presidente Olegário que, após o saldo positivo da prova de 2019, abriram mais uma vez as portas para nós. Ficamos orgulhosos por isso e ainda mais motivados para aumentar os retornos à região”, comentou o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

O parque de apoio do Rally Minas Brasil terá novo local, será no Parque de Exposições de Patos de Minas, localizado na Rua Maj. Gote, 1158, no bairro Alto dos Caiçaras. Com fácil acesso, a expectativa é que o grande público visite (gratuitamente) o evento e prestigie pilotos e navegadores, e fique bem perto dos veículos que são exclusivamente preparados para este tipo de competição. “Contando com um novo parceiro, a AGT Produções & Eventos, teremos praça de alimentação, espaço kids, shows com bandas locais, entre outras atrações para compor o rali e oferecer um final de semana diferente e divertido aos moradores e visitantes. Da parte técnica, por enquanto, posso adiantar que o prólogo que definirá a ordem de largada será em linha e o trecho cronometrado terá cerca de 90% de trechos inéditos e com muitas belezas naturais”, encerrou Bentivoglio.

O 3º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers, com apoio da Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Prefeitura Municipal de Presidente Olegário

Supervisão: CBM, CBA, FMEMG e FMA







