Ford usa realidade virtual para mostrar aos motoristas como é ser um ciclista nas ruas

//

A Ford criou uma experiência de realidade virtual para promover a empatia entre motoristas e ciclistas e aumentar a segurança no trânsito. O programa, chamado WheelSwap (“Troca de Direção”), está sendo realizado na Europa em parceria com empresas frotistas. Ele foi desenvolvido junto com a agência londrina Happy Finish e já ganhou seis prêmios, incluindo o European Excellence Awards.

Usando óculos especiais, os motoristas de entrega podem ver o mundo do ponto de vista de um ciclista ou de um motorista no espaço virtual. Das 1.200 pessoas que já participaram da experiência, 91% se disseram dispostas a mudar de comportamento. Um levantamento feito duas semanas após o programa mostrou que 60% dos motoristas e ciclistas realmente mudaram seus hábitos de dirigir.

Um relatório do Centro de Pesquisa de Economia e Negócios da Europa mostrou que, de 2013 e 2018, o número de vans em circulação no continente aumentou mais de 10% nos principais países europeus, chegando a 25,69 milhões. A Ford é líder do segmento de vans na Europa, com a linha Transit, ao mesmo tempo em que investe no desenvolvimento de novas soluções de mobilidade.

“É importante para a Ford que todas as pessoas possam chegar ao seu destino com segurança. Apoiamos totalmente a diversidade nas soluções de entrega de última milha e a ampliação do uso de bicicletas para entrega de encomendas em áreas urbanas”, diz Tom Thompson, líder do projeto na Ford Mobility. “Hoje há mais pessoas transitando nas ruas do que nunca e um número crescente de ciclistas. Por isso é importante incentivar um espírito de compreensão e respeito entre todos os usuários, estejam eles sobre quatro ou duas rodas.”

A empresa de entregas Hermes, que transporta 390 milhões de encomendas por ano e emprega milhares de motoristas na sua rede, foi uma das participantes do treinamento em Londres.