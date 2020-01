Fórmula Academy: Bicampeão, Juan Vieira projeta novos “voos” na carreira

Campeão da temporada 2019 da Fórmula Academy Sudamericana, o piloto Juan Vieira comemorou muito mais um ano de sucesso em sua trajetória profissional. Bicampeão da categoria, o paulista de 21 anos foi o destaque do campeonato, conquistando seis vitórias – dentre oito possíveis –, três poles e por sete vezes foi o autor da volta mais rápida das corridas.

Com um desempenho acima da média, Vieira aprova seu segundo ano no automobilismo. “Foi um ano bem positivo. Consegui o objetivo de conquistar o título e de me manter sempre em um ritmo forte. Além disso, o título e as vitórias são ótimas para conseguir a visibilidade para buscar patrocínios. E, além de tudo, pude me divertir e fazer o que mais gosto. Conheci pessoas e pistas que nuca havia corrido”, afirma Vieira.

Bem adaptado ao carro e com bastante quilometragem, o piloto sente que adquiriu mais confiança e conhecimento na condução do monoposto. “Foi uma temporada muito boa, pois consegui aprimorar a minha técnica e, por ter mais experiência, me mantive mais calmo em momentos mais difíceis do campeonato. Sinto que tive uma boa evolução. A Fórmula Academy é uma ótima porta de entrada para novos pilotos”, complementa.

Segundo Vieira, o futuro ainda é incerto, mas o piloto busca os recursos necessários para alçar “voos” mais altos no automobilismo. “Agora é a hora de buscar patrocinadores para seguir carreira em outras campeonatos. Pretendo correr em categorias de Turismo e até mesmo disputar provas fora do Brasil. Vamos trabalhar com foco nesse objetivo”, finaliza o bicampeão.

Vieira é bicampeão da Fórmula Academy Sudamericana



(Ricardo Saibro)

Piloto vence seis corridas na temporada 2019



(Vanderley Soares)

Juan busca patrocinadores para prosseguir com a carreira



(Ricardo Saibro)

Vieira comemora mais um ano de evolução no automobilismo



(Vanderley Soares)







