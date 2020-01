Destaque do Ano: Ford Ranger é a picape mais premiada de 2019

//

A Ford Ranger foi o grande destaque do segmento de picapes em 2019, vencendo os principais prêmios e comparativos da indústria. No total, a picape média da Ford recebeu dez prêmios com o lançamento da linha 2020, que introduziu tecnologias inéditas na categoria.

Concedidas pelo voto de especialistas ou do público, todas as premiações reconheceram o grande avanço da Ranger em relação às concorrentes, principalmente nos quesitos de segurança, conforto e respeito ao bolso do cliente, com um excelente custo-benefício. Ela é a primeira a oferecer as tecnologias de assistência de frenagem autônoma com detecção de pedestres e reconhecimento de sinais de trânsito, que contribuem para tornar a direção mais confiante e segura.

Equipada com os confiáveis motores diesel Duratorq 3.2 e 2.2, a Ranger é reconhecida pelo desempenho todo-terreno e ganhou um novo ajuste de suspensão que torna a rodagem mais refinada. Traz ainda um sistema que facilita a abertura e fechamento da tampa da caçamba, botão de partida e monitoramento individual de pressão dos pneus.

Ela continua a ser a única do segmento a oferecer piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa e cinco anos de garantia. Já vem de série com controle de estabilidade e tração AdvanceTrac e, desde a versão XLS, traz ar-condicionado digital de dupla zona, multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, câmera de ré e sete airbags.

Conheça os dez prêmios conquistados pela Ford Ranger 2020:

· Melhor Compra 2019, da Revista Quatro Rodas, com avaliação de itens como preço, seguro, motorização, consumo, espaço interno, garantia, custo de revisões, peças e desvalorização;

· Os Eleitos, pesquisa da revista Quatro Rodas que mede o nível de satisfação dos proprietários com os veículos;

· A Granja do Ano, da revista A Granja, um dos mais tradicionais do agronegócio, há 34 anos, com votação direta dos produtores rurais;

· Prêmio AutoData, concedido pelos jornalistas da AutoData Editora e voto dos leitores da publicação;

· Prêmio Americar 2020, da Associação América Latina da Imprensa de Carros, com os votos de 58 jornalistas especializados de 12 países da região;

· Os Melhores 2020, do Jornal do Carro, selecionados pelos jornalistas da publicação – oitava vitória consecutiva da Ranger;

· Prêmio UOL Carros, com um júri formado por 12 jornalistas especializados;

· Carsughi L’Auto Preferita 2019, com os votos de 21 jornalistas especializados;

· Top Car TV, na 18ª edição, com um júri formado por 38 jornalistas automotivos produtores de matérias em vídeo para televisão ou internet.

· Prêmio Abiauto, da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, que na 21ª edição reuniu mais de 40 jornalistas especializados de todo o Brasil.