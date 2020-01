Cruze Premier chega como o primeiro carro com Wi-Fi

São Caetano do Sul (SP) – O Cruze Premier foi apresentado recentemente como o primeiro integrante da linha 2020 do modelo, que ganhou atualização visual, mais sofisticação, além de novos conteúdos de segurança e de conectividade. A nova configuração foi destaque por ser o primeiro carro com Wi-Fi nativo do país. A partir deste mês, as concessionárias Chevrolet passam a ofertar a versão LT, que chega também com novidades interessantes para quem busca um modelo médio altamente tecnológico, porém numa faixa mais acessível de preço.

O novo Cruze LT traz grade, para-choque e faróis auxiliares redesenhados, seguindo a atual linguagem estética dos carros globais da marca. Já as rodas aro 17 contam com acabamento exclusivo que reforça a esportividade do conjunto, evidente desde o refinado acerto do motor turbo, que, como na versão Premier, passa a contar com botão para desativação do sistema Stop/Start.

Se a lista de equipamentos do Cruze LT sempre foi um diferencial competitivo – a exemplo dos bancos com revestimento premium, do ar-condicionado digital e do sistema de telemática avançada OnStar -, o novo modelo soma à extensa lista o Wi-Fi nativo, que permite conexão com até sete aparelhos e sinal até 12 vezes mais estável.

O motorista ainda pode comandar remotamente funções do veículo e realizar diagnósticos pelo novo myChevrolet app. Ainda sobre conectividade, vale mencionar a nova geração do sistema multimídia MyLink, que adicionou recursos e está muito mais responsiva.

Outra novidade relevante está relacionada à segurança. O Cruze LT passa a vir equipado, além das tradicionais bolsas frontais e laterais, com airbags de cortina também, que garantiram ao modelo nota máxima em teste de colisão. O carro ganha ainda ajuste eletrônico para limitar a velocidade, útil para evitar multas de trânsito.

O novo Cruze LT está disponível nas carrocerias sedã e hatch Sport6, sempre com motor 1.4 Turbo e transmissão automática de seis marchas, que lhe garantem o melhor balanço entre tecnologia, performance e eficiência energética entre os principais concorrentes em sua faixa de preço.

Confira os principais itens de série do novo Cruze LT:

Segurança: Seis airbags, alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro, controle eletrônico de tração e de estabilidade com a função de assistente de partida em rampa, luz de condução diurna, sensor de estacionamento com câmera traseira, freios ABS com assistente de frenagem de urgência, ajuste eletrônico para limitar a velocidade.

Conforto e conectividade: Ar-condicionado digital, acabamento dos bancos e painéis com revestimento premium preto, travas e vidros elétricos acionados também pela chave, sistema de telemática avançada OnStar, conexão com o myChevrolet app, sistema multimídia MyLink de nova geração com Android Auto, Apple Car Play e Wi-Fi.

Assim como o Cruze Premier, o Cruze LT estreia duas novas opções de cores para a carroceria: Marrom Capuccino e Azul Eclipse, ambas metálicas.

