Kartismo: Corrida Maluka festeja final de temporada da AKSP

//

Pódio da Corrida Maluka da AKSP



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Papai Noel deu a largada na Corrida Maluka



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Papai Noel na frente dos líderes da Corrida Maluka



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

A equipe Simbora confraternizando após a vitória na Corrida Maluka



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

100 pilotos participaram da Corrida Maluca



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Edu Abrantes, campeão da AKSP Graduados e Sênior em 2019



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Rogério ‘Cebola’, campeão da AKSP Light em 2019



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Os convidados consumiram 210 litros de Chopp Pailistânia



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

Tom Silva, na Transmissão ao vivo, junto com Bruno Sutter



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

As bandas Black Star e Night Riders fizeram apresentação com Bruno Sutter



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

O mágico Jailton entreteu a criançada



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

O Papai Noel da AKSP também aproveitou o churrasco



(Foto:EmersonSantos/One Photography Media)

A magnífica temporada de estreia da Associação dos Kartistas de São Paulo, tinha que terminar com uma esplendorosa festa. E foi assim que a AKSP promoveu o Mini Endurance recreativo apelidado de Corrida Maluka, seguido do congraçamento reunindo mais de 250 pessoas entre pilotos e convidados, para um grande churrasco regado com chopp Paulistânia, show de duas bandas com Bruno Sutter, apresentação de mágico, além de vários sorteios.

Com 25 equipes, totalizando 100 pilotos e com regulamento inusitado, a Corrida Maluka teve a pole position da equipe Máquinas do Mal (Alberto Otazú, Henrique Morbi, Luiz Cazarré, Rogério ‘Cebola’ Cardoso). No entanto, na hora da largada, as primeiras surpresas foram reveladas. O grid e o sentido da pista do Kartódromo de Interlagos – que contou com três chicanes demarcadas com cones -, foram invertidos, com a equipe Simbora, que não havia marcado tempo, largando na frente, e já com a substituição dos pilotos que participaram da tomada de tempo por outro dos quatro componentes de cada equipe para largar.

As surpresas continuaram com interferência do pace kart conduzido pelo Papai Noel em todas as três entradas e saídas nas trocas de kart e pilotos durante os 100 minutos da competição, e nova inversão de pista na última saída. No fim, a equipe KartAlho Rivotril (Bruno Viegas, Fábio Cedro, Guilherme Perez e Paulo Leierer), fez a volta mais rápida e os últimos foram os primeiros, com a vitória da equipe Simbora (André Oliveira, Laila Almeida, Milton Koyama e Wagner Ruivo) e muita risada e resenha após a bandeirada.

No pódio, além da premiação para as principais equipes da Corrida Maluka, foram entregues os troféus gigantes para os campeões de 2019, Rogério ‘Cebola’ Cardoso (Light) e Eduardo Abrantes (Graduados e Sênior), além dos vice-campeões Rodrigo Fernandes (Light), Anthony Peperone (Graduados) e Wagner Ruivo (Sênior). Em seguida, todos os participantes receberam troféus personalizados e confeccionados pela SM Reparação de Veículos, e concorreram a sorteios de macacão, bolsas e balaclavas da Meg Star, balaclavas e voucheres para descontos da Adelante, livros da Editora Espelho D’Alma e de voucheres da hamburgueria Benedetto Burger.

A festa de confraternização para os pilotos e seus familiares contou com a apresentação das bandas Black Star e Night Riders, que tiveram também a participação do músico, humorista e ator Bruno Sutter (Detonathor). Enquanto isto, todos os convidados aproveitavam um grande churrasco com mais de 80 quilos de espetinhos, com muita farofa e molho, 210 litros de chopp Paulistânia, água e refrigerantes. As crianças se divertiram muito com os quatro brinquedos à disposição, e o show do mágico Jailton, enquanto degustavam sorvetes Oggi e Biscoitos Aldeia da Serra. Foram oito horas de muita diversão e congraçamento.

Para a realização da Corrida Maluka a Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP) contou com a colaboração de Alpie, Cervejas Paulistânia, Meg Star, Adelante, Benedetto Burger, Editora Espelho D’Alma e Biscoitos Aldeia da Serra.

Curta: https://www.facebook.com/AKSP-Associação-dos-Kartistas-de-São-Paulo

Contato: aksp.contato@gmail.com

WhatsApp: 11-99733.1218

Visite www.akasp.com.br







Alberto Otazú (Graduados), Eduardo Abrantes (Graduados), Rodrigo Fernandes (Light) e Guto Oliveira (Sênior) vencem a 10ª e última etapa







Rogério Cebola (Light) e Eduardo Abrantes (Graduados e Sênior) sãos os líderes do campeonato







Rogério Cebola (Light) e Eduardo Abrantes (Graduados e Sênior) sãos os líderes faltando uma etapa







Rogério Cebola (Light) e Eduardo Abrantes (Graduados e Sênior) sãos os líderes faltando uma prova