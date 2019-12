Oops, sua coleção atingiu capacidade máxima

//

São Caetano do Sul (SP) – O próximo ano será movimentado para a Chevrolet, que prepara sete lançamentos ao longo de 2020. Importante parcela destas novidades vai se concentrar no segmento de SUVs, o que mais cresce no país.

O segmento praticamente duplicou seu volume nos últimos cinco anos e deve terminar 2019, pela primeira vez, como o segundo mais representativo do setor automobilístico, atrás apenas do dos hatches.

De janeiro a novembro, os SUVs já somam mais de 535 mil unidades emplacadas, alcançando cerca de 21% de participação do mercado total. Como comparação, os hatches acumulam 38%, os sedãs, 20% e as picapes, 13%, aproximadamente. Os demais segmentos somam quase 8% e incluem os pesados.

“Para a Chevrolet, 2020 será o ano do SUV. O consumidor certamente vai se surpreender com o design, a eficiência energética e as tecnologias de conectividade dos novos produtos. O primeiro deles estreia nas lojas já no primeiro trimestre”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

Em 2019, a Chevrolet focou na renovação da sua linha de hatches e sedãs, com os novos Onix, Onix Plus, Joy, Joy Plus, Cruze e Cruze Sport6. Este também foi o ano do lançamento do Bolt EV, o primeiro veículo 100% elétrico da marca. As atualizações do Camaro e do Camaro Conversível também foram destaques, assim como a introdução do inédito motor 1.5 Turbo para o Equinox, que ainda ganhou a versão especial Midnight.

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas no site http://www.gm.com

Mais informações podem ser encontradas no site http://media.gm.com/brasil e Twitter: www.twitter.com/GMBPress

Por favor, ver o seu lighbox para modificar arquivos. É recomendado que você baixe seus conteúdos lightbox atuais e limpe seus arquivos para adicionar mais.

Ir para minha coleção | Eu entendi & fechar janela

Chevrolet prepara sete lançamentos para 2020

De volta ao topo